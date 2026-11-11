След ада на "Тракия": Магистралата вече е отворена, търсят се причините за тежката верижна катастрофа

Движението по автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ край Ямбол остава затворена поне за към през нощта. Продължава изтеглянето на леки автомобили и камиони от двете тежки верижни катастрофи, предаде БТА. Още: Пуснаха за движение платното на магистрала "Тракия" в посока София

По информация на БНТ от тази сутрин магистралата вече е отворена за движение. Предстои да стана ясни причините и механизмите за тежката катастрофа. Отсечката е почистена и движението по автомагистралата в отсечката на смъртта.

Ден на траур

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Изтеглянето на автомобилите от платното в посока София вече е приключило, като в момента се извършва обработка на пътната настилка заради разлетите масла и горивни материали. В платното в посока Бургас продължава изтеглянето на превозните средства с помощта на специализирани влекачи на пътна помощ.

Двата тежки пътни инцидента станаха около 7:00 часа тази сутрин. Във верижния сблъсък в двете платна - в посока Бургас и в посока София, участваха 86 превозни средства. Катастрофите отнеха живота на 11 души, а 51 са ранени и приети в болници в Ямбол, Сливен и Бургас.

Министерският съвет обяви утрешния 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите на автомагистрала „Тракия“.

Двата тежки пътни инцидента станаха около 7:00 часа сутринта на 10 ноември. Загинаха 11 души, 51 други бяха ранени и се лекуват в болници в Ямбол, Сливен и Бургас. Във верижния сблъсък в двете платна в посока Бургас и в посока София участваха 86 превозни средства.

Разследването бе възложено на Националната следствена служба (НСлС), съобщиизпълняващият функциите директор Мариан Маринов.

"Мъглата всъщност е предпоставка - намалена видимост като нощно време, оттук нататък причините ще се анализират с всички действия по разследването и от заключението на експертизата ще се прави анализ коя е точната причина за първоначалния механизъм на удара. Това ще бъде решаващо", заяви Маринов.

Той също заяви, че няма как пропуски на определена власт да са в пряка причинно-следствена връзка с конкретно пътнотранспортно произшествие, и то толкова тежко. "Това е извън предмета на разследването в момента, каза той в отговор на въпрос относно необозначаването на опасност. Конкретният предмет на разследването е установяване на причините за настъпването на пътнотранспортното произшествие, условията и конкретно виновно лице, което ще бъде привлечено към наказателна отговорност", обясни Маринов.

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