При съвместна акция: Планински спасители и "Гранична полиция" спасиха турист в Пирин

Планински спасители съвместно с въздушния екип на "Гранична полиция" спасиха турист под връх Вихрен, съобщиха от Планинската спасителна служба - отряд Банско на своята фейсбук страница. Мъжът е в добро общо състояние. От отряда в Банско посочват, че за първи път участват в спасителна акция съвместно с въздушния екип на Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" на "Гранична полиция" и изразяват искрената си благодарност за бързата реакция, отличната координация и високия професионализъм на целия авиоекип.

Сигналът беше от мъж, попаднал в изключително рискова ситуация на сложен терен в зимни условия под връх Вихрен, без възможност да продължи сам. В такава ситуация времето е решаващ фактор за спасяването. Благодарение на съдействието на въздушния екип четирима планински спасители бяха транспортирани възможно най-бързо до местността Кабата, а впоследствие и пострадалият турист беше евакуиран по въздух.

През цялото време акцията беше подпомагана и координирана и от още четирима планински спасители от наземния екип, пишат от Планинската спасителна служба - отряд Банско.

"В тази акция екипите ни работиха в пълен синхрон. Бързината, адекватните решения и професионалното поведение на колегите от "Гранична полиция" имаха съществен принос за успешния изход на спасителната операция", заявяват планинските спасители и изразяват надежда това да бъде начало на добро и ползотворно сътрудничество в името на човешкия живот.