Най-важните новини за деня: 10 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 ноември 2026 г.

ТЕЖЪК ИНЦИДЕНТ НА АМ "ТРАКИЯ": МЪГЛА ПРЕДИЗВИКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА С 50 КОЛИ (СНИМКИ)

Тежка верижна катастрофа е станала в на магистрала "Тракия". Ударили са се около 50 коли, след тях има и камиони. Инцидентът е станал на пътен възел "Зимница" в посока Бургас. Вероятната причина за инцидента е гъста мъгла, съобщи Нова телевизия. Към момента не се знае дали има пострадали и жертви, но bTV даде неофициална информация за голям брой ранени.

ИМА ЖЕРТВИ ВЪВ ВЕРИЖНАТА КАТАСТРОФА НА "ТРАКИЯ", ВКЛЮЧВАТ СЕ И ВОЕННИТЕ

Има жертви на тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия". Това потвърди областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

РАДЕВ ОБЯВИ ЧЕРНАТА РАВНОСМЕТКА ОТ "ТРАКИЯ": 11 ЖЕРТВИ И 48 РАНЕНИ (ВИДЕО)

11 души са загинали, а 48 са ранени при тежката катастрофа на магистрала "Тракия", съобщи премиерът Румен Радев. Той направи изявление във Варна, където се срещна с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Заради катастрофата, обясни Радев, програмата на посещението се променя. След брифинга във Варна той заминава за Бургас, Сливен и Ямбол.

"НОСИЛИ СА НА РЪЦЕ ПОСТРАДАЛИТЕ": ДЕМЕРДЖИЕВ С ПЪРВИ ДУМИ ЗА КАТАСТРОФАТА НА "ТРАКИЯ" И ПРИЧИНИТЕ ЗА ИНЦИДЕНТА

"Поздравления към колегите, които на ръце са носили пострадалите. Няма никакъв достъп до самия център на произшествието", обяви по време на брифинг вицепремиерът вътрешен министър Иван Демерджиев във връзка с трагичния инцидент на на автомагистрала "Тракия", при който загинаха 11 души и са ранени 48. Министърът уточни, че бързо е оказана помощ на пострадалите благодарение на множеството линейки и адекватната реакция на лечебните заведения.

"ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВИЖДАМ ТОЛКОВА ТЕЖКО ПТП": ДИАНА РУСИНОВА С ЕКСКЛУЗИВЕН РАЗКАЗ ПРЕД ACTUALNO ОТ МЯСТОТО НА ТРАГЕДИЯТА НА "ТРАКИЯ" (ВИДЕО)

"Огромна трагедия. За първи път аз виждам толкова тежко пътно транспортно произшествие. Трагедията е огромна за целия ни народ, защото това са неща, които могат да бъдат предотвратени, ако си бяхме инсталирали системата за ранно предупреждение при мъгла с пътни знаци с променящи се съобщения."

ЧЕРНА ХРОНИКА: НАЙ-ТЕЖКИТЕ ВЕРИЖНИ КАТАСТРОФИ У НАС ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Днешният тежък инцидент на магистрала „Тракия“, при който около 50 автомобила се удариха край пътния възел Зимница при гъста мъгла и понижена видимост, за пореден път ни припомня колко опасен е този сезон и колко внимателни трябва да сме по пътищата. Но тази комбинацията - гъста мъгла, несъобразена скорост и неспазване на дистанция, неведнъж е водила до мащабни катастрофи с десетки превозни средства през годините по пътищата ни.

"БЮДЖЕТЪТ НЕ Е ШОУ! ГЪЛЪБ ДОНЕВ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА": АНАЛИЗ НА НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА (ВИДЕО)

"Бюджетът не е шоу, за да се представя пред публика в университет и да очакваме реакцията след това и да го коригираме. Това беше един похват на Борисов, който видяхме как катастрофира миналата година. Финансовият министър наистина трябва да подаде оставка, след като бе уличен в лъжа по този груб начин (бел.ред. с писмото до Европейската комисия). При такива ситуации - казваш истината, толкова е просто". Това заяви в ефира на Студио Actualno пиар експертът и журналист Наталия Димитрова по повод бюджетните спорове и критиките към властта за предложените промени.

КАКВО СЕ ЦЕЛИ СЪС ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК: КРИСТИЯН ШКВАРЕК В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Ние се намираме в една аномалия, поради факта, че България използва различна азбука. В повечето европейски държави, особено големите, изписването е само на един език, на местния език - да кажем френски. Отдолу няма нужда от транслитерация, защото се използва латинската азбука, но също така няма и английски надпис.

В ХОД Е НОВ СЦЕНАРИЙ ЗА СВАЛЯНЕ НА БЛАГОМИР КОЦЕВ, ЕКИПЪТ МУ ВИДЯ "ПРЕВРАТ" ОТ "ОЛИГАРХИЧНИЯ МОДЕЛ"

Готви се нов опит за отстраняване на варненския кмет Благомир Коцев чрез пореден сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, свързан с предполагаемо неправомерно използван отпуск, научи Actualno.com. Това е същата сага, с която два пъти ОИК беше алармирана през 2025 - годината, в която градоначалникът прекара около 5 месеца в ареста заради воденото дело за корупция, описвано от него и от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" като политическа атака.

СЛЕД КУП ВНУШЕНИЯ: КАРАКАЧАНОВ БЕШЕ ПОТОПЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ДРОНОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ

Знаем благодарение на нашите партньори от НАТО – френски самолети патрулират акваторията на Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов в коментар по голямата тема за сигурността в Черно море и как България изобщо разбира, че има някаква опасност. Той беше категоричен – чужди дронове в българско въздушно пространство и на българска територия трябва да бъдат сваляни, но също така категорично показа, че не счита, че изключителната икономическа зона на България в Черно море всъщност е българска територия.

ФОН ДЕР ЛАЙЕН ПРЕД РАДЕВ: АКО УКРАЙНА СПРЕ ДА СЕ БОРИ, ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ОТ КАРТАТА (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че подкрепата за Украйна е ключова за стабилността на Европа и предупреди, че прекратяването на съпротивата на Киев би означавало край на украинската държава. Тя направи изявлението си на съвместен брифинг с премиера Румен Радев във Варна.

МИР В УКРАЙНА ОТ АБУ ДАБИ: ЕДВА ЛИ, НО ПУТИН УСЕЩА, ЧЕ ГУБИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Путин губи войната, вижда се на фронта в Украйна – затова прибягва до балистичните ракети. Има сигнали, че руският диктатор почва да мисли и размисля. Но в Абу Даби да се очаква пробив в преговорите е трудно да се повярва. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев в сутрешния блок на bTV. Думите му са много точно отражение на преобладаващите настроения сред тези анализатори, които изкъсо следят войната в Украйна и как се развива тя. Показателно е, че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) вече коментира на няколко пъти как Путин е сменил стратегията си да разчита, че армията му бавно, но неотклонно, ще постигне целите си в Украйна – вместо това се засили честотата на обстрели с ракети и далекобойни дронове по критична инфраструктура в Украйна с цел големите градове, начело с Киев, да станат буквално непригодни за нормален живот и в крайна сметка украинците да се предадат. И още – че Кремъл ще изчака да види дали новата стратегия ще проработи т.е. бойните действия ще продължат и тази зима – ОЩЕ: Зеленски разкри коварен план на Русия за мостовете в Украйна (ВИДЕО)

АМЕРИКАНЦИТЕ ОТХВЪРЛИХА МИТАТА НА ТРЪМП. СЛЕДВА КОНГРЕСЪТ

На фона на тежкото поражение, което републиканците претърпяха на междинните избори във вторник, един момент не бива да се пренебрегва: избирателите категорично отхвърлиха митата, въведени от президента Доналд Тръмп, и новото демократическо мнозинство в Конгреса трябва да направи всичко възможно, за да ги отмени.