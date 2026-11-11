Архитектурата за сигурност в Европа: Никой не знае какво обсъждат американци и руснаци, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че се предприемат усилия за постигане на споразумение за мащабен обмен на затворници като част от тристранните преговори в Абу Даби. Той е направил това изявление по време на пресконференция по време на посещението си в Дания.

Според държавния глава, утре, 11 ноември, ще бъде основният ден на тристранните преговори в Абу Даби между представители на Украйна, САЩ и Русия. „Днес обсъдихме възможността за размяна. Те искат да направят „хиляда за хиляда“, някаква голяма размяна. И с този дневен ред американците ще отидат в Русия“, каза Зеленски.

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Същевременно, както съобщи президентът, във вторник в Абу Даби руската делегация повдигна въпроса за териториите. „И съответно, това е въпрос на ниво лидерство. Нашите преговарящи имат такъв мандат“, каза украинският лидер. Той отбеляза също, че присъствието на Европа е много важно.

Други теми на преговорите

Както отбеляза държавният глава, Украйна ще работи, за да гарантира, че Европейският съюз, Съединените щати и Украйна имат единна позиция в преговорите. „Утре ще обсъдим повече и стъпките за деескалация, енергетиката, Черно море, отново обмените и тристранна среща на ниво лидери, ако е възможно“, подчерта Зеленски.

Руснаците с невярна информация за ситуацията на фронта

Зеленски беше попитан и дали е готов да седне на масата за преговори с руския президент Владимир Путин и дали подобна среща може да доведе до резултати. В същото време Зеленски реши да даде пример с днешните преговори в Абу Даби. По-специално, той сподели доклад от украинския преговарящ екип, според който руснаците разполагат с информация за текущата ситуация на бойното поле, която е различна от реалността:

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„И така, руснаците си мислят, и те всъщност споделиха това, че са окупирали половината от територията на Донбас, която ние всъщност контролираме. Половината, знаете ли, и не е като едно село... А от руска страна имаше военни, разузнаване и те говореха за това много сериозно. А нашият екип отговори: „Вижте, ние дори не знаем всичко, което контролираме.“ Нашите хора са там. Нашите войници са там“, обясни той.

„Путин живее в различен свят. Това е различна реалност. И разбира се, той споделя с американците: „Трябва ми един, два, три месеца и ще окупираме напълно Източна Украйна. Мога да ви нарисувам и картина – ще има пълна окупация.“ Но това не е вярно. Това не е реалност“, подчерта Зеленски.

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Той отбеляза също, че американците са потвърдили оценката на Украйна за реалностите на бойното поле по време на преговорите днес и че това е било конкретно заявено от Върховния главнокомандващ на съюзническите сили на Обединените сили в Европа, генерал от ВВС на САЩ Алексус Гринкевич, който също е присъствал на преговорите. Зеленски нарече това потвърждение от американците важно и положително развитие.

По този начин той ясно заяви, че е готов да се срещне и разговаря с Путин, и по-специално, с посредничеството на Европа и Съединените щати. „Но важното на лидерско ниво е, че аз знам всичко. И мисля, че лидерът на Русия трябва да знае всичко, къде се намираме“, каза Зеленски.

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Той каза, че в Украйна има много проблеми и опасения, които трябва да бъдат обсъдени на ръководството. По-специално, той посочи град Херсон и Херсонска област, разделени от река Днепър, като една такава тема. Зеленски отбеляза: „Руснаците са на единия бряг, а ние контролираме всичко на другия, но хората искат да живеят и на двата бряга, а това е украински град. И има такива въпроси. Да, те са чувствителни, да, те са много сложни, но трябва да говорим за тях. Готови сме за тази среща. Утре ще обсъдим възможността за провеждане на среща на ниво лидери. Не съм сигурен, че Русия е готова, но ще повдигнем този въпрос.“

Дискусия по темата за следвоенната архитектура на сигурността в Европа

Зеленски съобщи, че една от темите в дневния ред на американската среща в Абу Даби днес е новата европейска архитектура за сигурност. „Първо, това е сложен въпрос. От тази гледна точка, не сме само ние, искам да кажа – всички сме много предпазливи по тази тема, защото никой всъщност не разбира на 100% какво искат... Мисля, че разбираме, но никой не е видял документите за какво говорят американците и руснаците. Но според мен става въпрос за идеята, която Путин се опита да повдигне пред президента Байдън през 2021 г. за промяна на архитектурата. Мисля, че това беше много опасно“, каза Зеленски.

Зеленски каза още, че е обсъдил това днес със страните от Северна Европа и че всички са готови за диалог. „Първо, спрете войната в Украйна. Второ, осигурете гаранции за сигурност за Украйна. Трето, може би някакъв диалог по тези въпроси за сигурността в Европа след войната. Тази последователност е много важна в този случай“, отбеляза президентът.

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Говорейки за преговорите с руснаците, Зеленски каза: „Не вярваме, но се надяваме. Вярно е. Не можеш да живееш без надежда.“ Той каза още, че е необходимо да се окаже по-голям натиск върху Русия, защото настоящият натиск не е достатъчен. „Мисля, че ни е нужен повече натиск и по-малко работа с тези хора, и това ще бъде по-полезно“, каза Зеленски. Според него обаче, ако резултатът от срещите в Абу Даби е размяна на затворници, той ще го счита за успех.

Преговорите в Абу Даби

Първият ден от тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия се проведе в Абу Даби (ОАЕ) на 10 ноември. Преди това се проведе среща за координиране на позициите между САЩ, Украйна и техните европейски партньори.