Внимание, шофьори: Ремонт променя движението по АМ "Тракия" в област Пазарджик

Днес (11 ноември), от 7:30 до 17 часа за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в участъка от 84-и до 86-и км на магистрала "Тракия" в платното посока Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). По време на дейностите в 2-километровата отсечка в област Пазарджик трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, като активната ще бъде ограничена за преминаване.

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От АПИ съветват шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Информация за актуалната пътна обстановка може да бъде получена от интернет страницата на АПИ, както и на телефон 0700 130 20.

Ремонт на асфалта се извършва и в отсечката от 5 до 3 км на АМ „Тракия“ в Софийска област в платното в посока към столицата.