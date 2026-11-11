Aкция по кръводаряване започва и в София след ужаса на магистралата

В Националния център по трансфузионна хематология в София се организира акция за доброволно кръводаряване в подкрепа на пострадалите от тежките катастрофи на магистрала “Тракия”, предаде БНР. Началото й е насрочено за 8 часа сутринта. Още: "За 9 години не могат да турят 40 табла, но могат да вдигнат наказанията със 150%": Полина Паунова с коментар след трагедията на "Тракия"

БЧК организират акцията, дават важни съвети

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От Българския червен кръст, които са сред организаторите на акцията, призовават за участие хората, които отговарят на медицинските изисквания за кръводаряване - това са здрави хора на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, които не са приемали лекарства поне през последните 48 часа.

Между две кръводарявания трябва да са изминали най-малко 60 дни. Желаещите трябва да са отпочинали, да са се нахранили предварително и да носят личната си карта. Всеки кандидат попълва въпросник за здравословното си състояние и преминава медицински преглед и предварително изследване.

Окончателната преценка за допускане до кръводаряване се извършва от лекар на място. При назначено лечение хората не трябва да прекъсват приема на лекарства по собствена преценка, за да участват в акцията, посочват от БЧК.

Междувременно анестезиологът-реаниматор от болницата във Велико Търново д-р Сибила Маринова призова да не се спират желаещите да даряват кръв с послания, че в болниците има достатъчно кръв за пострадалите.

"Кръвта няма заместител и е нужна постоянно - за кървяща родилка, за дете, за нечий родител, на когото му предстои операция", написа във Фейсбук д-р Маринова.

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