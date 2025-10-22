Войната в Украйна:

Мъгла и дъжд в планините, не ходете там

22 октомври 2025, 10:31 часа 246 прочитания 0 коментара
Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), цитирани от БТА.

В най-високите части на планините е мъгливо и се очакват валежи през деня, посочиха от ПСС.

Вчера в района на врачанската екопътека „Бобов камък“ е регистриран турист със счупен крак. Четирима души от екипа на ПСС във Враца са оказали помощ на пострадалия.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините облачността ще бъде предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг.

Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°. 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
