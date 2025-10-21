Внимание, туристи! Сняг и лед в планините

Туристите в планините трябва да подхождат с особено внимание днес, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е ветровито с температури между 0 и 5 градуса, съобщиха още от ПСС. Във високите части има снежна покривка и терените са заледени.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

