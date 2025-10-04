Над 100 населени места са без ток, "Петрохан" остава затворен: Александър Джартов с актуална информация

Обстановката в местата, засегнати от силния дъжд, постепенно се нормализира. Но за някои от населените места продължава работата по възстановяване на достъпа до тях. Продължава да е сложна обстановката, но тя постепенно ще се нормализира. Малко над 100 са населените места, които нямат ток. Това обясни главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в ефира на Нова телевизия.

Обстановката в "Елените"

През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация или да имат нужда от съдействие към настоящия момент. "Евакуирахме около 100 човека в цялата страна, основно бяха в "Елените". Другото място, в което се налагаше евакуация, беше Царево. Предвид високите води, които навлизаха, част от хората имаха притеснения да не бъдат залети", каза той.

Той добави, че хората в "Елените" са били предупредени, но вълната е дошла неочаквано за всички.

Електроподаването в "Елените" остава преустановено, но в останалата част на община Несебър електрозахранването е възстановено. Няма други населени места без ток.

По време на оперативния щаб ще се начертаят действията, които предстои да стартират по късно днес. "Екипите на терен са сравнително малко. Днес ще бъдат съсредоточени основно в "Елените", поясни главният комисар.

"Петрохан" е затворен

Проходът "Петрохан" продължава да бъде затворен повече от 24 часа заради опасност от падащи клони и дървета. От Областно пътно управление-Монтана уверяват, че пътя е почистен до асфалт и сняг на пътя няма, но има много надвиснали клони и дървета, което не е безопасно за хората.

Заради множество клони и дървета на пътното платно е затворен и третокласният път между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник.

Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана в общините Чипровци, Георги Дамяново и Вършец.

И БЧК помага

Обстановката в област Бургас постепенно се нормализира. През изминалата нощ на терен в "Елените" останаха екипи на Пожарна безопасност и защита на населението, полицията и жандармерията, които осигуряваха спокойствието и сигурността на евакуираните граждани.

По информация на Българския червен кръст, през пункта, разположен в кметството на "Свети Влас", са преминали около 80 души. На 10 от тях е оказана първа долекарска помощ, а останалите са получили психологическа подкрепа. По първоначални данни общият брой на евакуираните е над 200. Всички лица са настанени в хотелски комплекси в района.