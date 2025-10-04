Войната в Украйна:

След потопа в "Елените": Няма бедстващи хора, започва описване на щетите

04 октомври 2025, 08:10 часа 273 прочитания 0 коментара
След потопа в "Елените": Няма бедстващи хора, започва описване на щетите

Обстановката на "Елените" тази сутрин е спокойна след вчерашния потоп, при който загинаха и трима души. "Към момента няма хора, които да очакват евакуация. Снощи около полунощ са били изведени последните 6 човека, които са потърсили съдействие от органите на реда. През пункта на БЧК до 9 часа вчера са преминали над 80 човека. Десет от тях са потърсили долекарска помощ, а останалите - психологическа подкрепа", обясни областният управител на Бургас Владимир Крумов в ефира на Нова телевизия. 

ОЩЕ: От МВР обявиха кой е загиналият служител на "Гранична полиция" при потопа в "Елените"

Той обясни, че хората са били настанени в други хотелски комплекси, в които да пренощуват, защото в "Елените" още не е възстановено електрозахранването.

Започва разчистване

Тепърва ще започне и разчистване. "Днес ще заседава оперативния щаб на място и ще се вземат конкретни мерки, но през следващите дни ще бъде основно почистване, за да се установи какви са щетите, нанесени от потопа", заяви областният управител на Бургас.

Крумов съобщи и че през следващите дни ще бъде назначена комисия, която да извърши проверка как са издавани разрешителни за строеж в Бургас. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Директорът на пожарната: Няма нови сигнали за бедстващи, утре започва разчистване и отводняване

Той се притеснява за задаващите се нови валежи, но добави, че подготовката е започнала. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
щети наводнения потоп Елените Владимир Крумов
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес