След потопа в "Елените": Няма бедстващи хора, започва описване на щетите

Обстановката на "Елените" тази сутрин е спокойна след вчерашния потоп, при който загинаха и трима души. "Към момента няма хора, които да очакват евакуация. Снощи около полунощ са били изведени последните 6 човека, които са потърсили съдействие от органите на реда. През пункта на БЧК до 9 часа вчера са преминали над 80 човека. Десет от тях са потърсили долекарска помощ, а останалите - психологическа подкрепа", обясни областният управител на Бургас Владимир Крумов в ефира на Нова телевизия.

Той обясни, че хората са били настанени в други хотелски комплекси, в които да пренощуват, защото в "Елените" още не е възстановено електрозахранването.

Започва разчистване

Тепърва ще започне и разчистване. "Днес ще заседава оперативния щаб на място и ще се вземат конкретни мерки, но през следващите дни ще бъде основно почистване, за да се установи какви са щетите, нанесени от потопа", заяви областният управител на Бургас.

Крумов съобщи и че през следващите дни ще бъде назначена комисия, която да извърши проверка как са издавани разрешителни за строеж в Бургас.

Той се притеснява за задаващите се нови валежи, но добави, че подготовката е започнала.