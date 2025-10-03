Промяна в движението на АМ "Тракия", АМ "Хемус" и през "Петрохан" заради лошото време

Заради влошените метеорологични условия в страната на 3 октомври е въведена временна организация на движението на АМ „Тракия” и АМ „Хемус“, а движението през прохода „Петрохан“ е ограничено - там се премахват паднали дървета и тече снегопочистване, съобщиха от МВР. В петък сутрин бе активирана системата за ранно известяване при бедствия BG-ALERT по повод първите усложнения на времето след падането на снежната покривка в различни части на страната.

Движението по магистралите

На АМ „Тракия” в участъка от началото ѝ - на изхода от София, до пътен възел „Оризово” (и в двете посоки) се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 т, включително състав с ремаркета и полуремаркета.

Въвеждането на временна организация на движението е необходимо с оглед засиления трафик в петък, усложнената обстановка и предпоставки за пътнотранспортни произшествия и формиране на дълги колони от тежкотоварни автомобили.

Временно за снегопочистване е спряно и движението на камиони над 12 т в двете посоки на АМ „Хемус“ и на леките автомобили, пътуващи за София. Превозните средства изчакват на място до завършване на обработването на настилката.

Снимка: "Петрохан", източник: АПИ

Третокласен път също е засегнат

За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска.

Ограничение за минаване през "Петрохан"

Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства през прохода „Петрохан“ - път II-81, за премахване на паднали дървета и клони и снегопочистване. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин.

Пътна полиция апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания. Екипите на Пътна полиция съдействат за облекчаване на трафика и предприемат мерки за регулиране на движението в рискови участъци, както и за избягване на критични ситуации, посочват от пресцентъра на МВР.

Междувременно по Южното Черноморие има мащабни наводнения и обявено частично извънредно положение в Бургас и Царево: Обявиха частично бедствено положение в Царево, пътят към село Изгрев е подкопан.