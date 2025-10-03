Войната в Украйна:

Промяна в движението на АМ "Тракия", АМ "Хемус" и през "Петрохан" заради лошото време

03 октомври 2025, 12:01 часа 355 прочитания 0 коментара
Промяна в движението на АМ "Тракия", АМ "Хемус" и през "Петрохан" заради лошото време

Заради влошените метеорологични условия в страната на 3 октомври е въведена временна организация на движението на АМ „Тракия” и АМ „Хемус“, а движението през прохода „Петрохан“ е ограничено - там се премахват паднали дървета и тече снегопочистване, съобщиха от МВР. В петък сутрин бе активирана системата за ранно известяване при бедствия BG-ALERT по повод първите усложнения на времето след падането на снежната покривка в различни части на страната.

Още: Първи сняг и първа тревога от "BG Alert" за опасност от горолом на Витоша (СНИМКА)

Движението по магистралите

На АМ „Тракия” в участъка от началото ѝ - на изхода от София, до пътен възел „Оризово” (и в двете посоки) се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 т, включително състав с ремаркета и полуремаркета.

Въвеждането на временна организация на движението е необходимо с оглед засиления трафик в петък, усложнената обстановка и предпоставки за пътнотранспортни произшествия и формиране на дълги колони от тежкотоварни автомобили.

Временно за снегопочистване е спряно и движението на камиони над 12 т в двете посоки на АМ „Хемус“ и на леките автомобили, пътуващи за София. Превозните средства изчакват на място до завършване на обработването на настилката.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: "Петрохан", източник: АПИ

Още: Кога спират валежите? Времето на 3 октомври 2025 г.

Третокласен път също е засегнат

За премахване на паднали дървета е спряно движението на всички автомобили и по третокласния път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка в областите Монтана и Софийска.

Ограничение за минаване през "Петрохан"

Временно е ограничено движението на всички видове превозни средства през прохода „Петрохан“ - път II-81, за премахване на паднали дървета и клони и снегопочистване. Трафикът на всички превозни средства е пренасочен по път I-1 София – Видин.

Пътна полиция апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания. Екипите на Пътна полиция съдействат за облекчаване на трафика и предприемат мерки за регулиране на движението в рискови участъци, както и за избягване на критични ситуации, посочват от пресцентъра на МВР.

Междувременно по Южното Черноморие има мащабни наводнения и обявено частично извънредно положение в Бургас и Царево: Обявиха частично бедствено положение в Царево, пътят към село Изгрев е подкопан.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Петрохан МВР АПИ АМ Тракия АМ Хемус времето движение по пътищата
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес