ПП-ДБ обяви какво ще прави с втория мандат

Коалицията ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство, когато той бъде връчен от президента. Това обяви в Стара Загора съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. По-рано от партията съобщиха, че на проведен Национален съвет е взето решение за явяване на предсрочни парламентарни избори напролет в коалиция с "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната".

"Президентът ще връчи мандата, когато реши и ние ще го върнем веднага. Трябват ни честни избори с нов главен прокурор. Избори, в които хората да могат да гласуват 100% машинно, без измами, без купувачите на гласове, без лимузините в ромските махали и без подмяна на бюлетини", аргументира се Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов посочи, че според него края на март и началото на април е подходящо време за провеждане на избори, които винаги са били удобни за хората. "По-рано не е удобно, а и няма достатъчно време за организация", смята той.

По думите на Мирчев националната цел остава въвеждането на 100% машинно гласуване. "100 000 души бяха на площада, което означава, че обществената подкрепа за машинното гласуване е значителна. Това е най-важното, което трябва да се случи", смята той. И добави, че навсякъде гражданите го питат само за машинното гласуване и как ще се предотвратят измами.

Божанов подчерта от своя страна, че във връзка с купуването на гласове от партията са поискали Борислав Сарафов да спази закона и да напусне поста главен прокурор. "Купуването на гласове става с прокурорски чадър. То по друг начин не може да стане. Докато има главен прокурор на Пеевски, той ще продължи да си купува гласове безнаказано и затова внесохме и декларация, с която Народното събрание да заяви ясна воля, че законът трябва да бъде спазен", каза още Божанов.

И ГЕРБ ще върнат мандата

Вчера държавният глава обяви, че ще връчи първия мандат на ГЕРБ-СДС в понеделник (12 януари). Лидерът Бойко Борисом заяви по-късно, че веднага ще върне мандата за съставяне на правителство. Той коментира още, че политическата ситуация в страната се влошава. "Хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи. Понесохме много щети от досегашната коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", подчерта Борисов.

По време на консултациите при президента Радев нито една парламентарна партия не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание.