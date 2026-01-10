Болници у нас пред закриване: Спасяват ги лекари от Индия, Судан, Сомалия и Ирак

Липсата на медицински специалисти в родните болници принуждава шефове на лечебни заведения да търсят изход от ситуацията, наемайки чуждестранни лекари, често от трети страни.

Такъв е случаят с пернишката МБАЛ "Рахила Ангелова", която, изправена пред критичен недостиг на кадри, решава проблема си с 14 лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Ирак.

Те вече работят в болницата и са привлечени като част от целенасочена стратегия на ръководството на лечебното заведение за справяне с острия кадрови дефицит, който застрашаваше функционирането на ключови отделения.

За чуждите лекари - осигурена квартира и уважение

Специализантът по педиатрия д-р Саид от Индия започва работа в критичен момент, когато детското отделение е било пред закриване поради липса на лекари. След като разбира за нуждата, подава документи и е одобрен.

"Чувствам се добре приет. Помагат ми със системата – в началото беше трудно, всичко е на български език, но колегите ме подкрепиха. Харесвам Перник, има култура, а лекарите тук се уважават", споделя той.

Срещу символичен наем болницата, със съдействието на общината, му осигурява жилище.

Работата с деца е негово призвание, макар че първоначално малките пациенти често се притесняват. "Понякога мислят, че ще ги бодем. Но когато видят професионализъм и грижа, бързо ми се доверяват", казва той.

Образованието си д-р Саид е завършил в Плевен и определя обучението по медицина в България като много качествено.

"В Индия конкуренцията е огромна – милиони кандидати за няколко хиляди места. Видях реклама за университета в Плевен и това се оказа най-добрият избор", споделя той.

Криза за сестри, дежурят специалисти от други райони

Положението в болницата вече е стабилизирано и кризисният период е преодолян. Педиатричното отделение функционира, а акушеро-гинекологичното, което беше временно затворено за месец, отново работи по нормален график. Въпреки това, недостигът на медицински сестри остава проблем и се компенсира с дежурства на персонал от Кюстендил.

"Проблемът не е само в Перник – това е картина на цяла България. Липсват кадри, а много от работещите са в предпенсионна или пенсионна възраст", коментира директорът на болницата д-р Явор Дренски.

Според него една от успешните стъпки е привличането на гостуващи утвърдени специалисти от страната, които работят с младите лекари и ги обучават. В същото време болницата си партнира с Медицинския университет в Плевен, който има програма за обучение на чуждестранни студенти. Така новозавършили лекари с български дипломи получават възможност да започнат работа в Перник.

"В момента при нас работят 9 млади лекари от Индия, както и колеги от Судан, Сомалия, Турция и Ирак – общо около 14 души. Всички отделения функционират", подчерта д-р Дренски.

В някои отделения чуждите лекари са повече от българските

В пернишката болница работи и д-р Захра Ахмед от Сомалия – невролог с дълъг и сложен житейски път. Тя завършва училище в родината си, следва медицина в Украйна, а заради гражданската война не може да се върне. Работи и живее в Дания и Норвегия, където са съпругът и двете ѝ деца. В България идва, защото тук получава шанс да специализира мечтаната от нея специалност – неврология.

"Имах възможност да специализирам и в други отделения, но исках само неврология. В България ми дадоха този шанс", разказва тя. След курсове и държавен изпит на български език, тя започва работа по специалността си.

Когато изпраща документите си до много болници, от Перник ѝ се обаждат първи. От 2 години е част от екипа на неврологичното отделение. "В началото беше много трудно – езикът, системата, всичко е различно. Но колегите ме приеха и ми помагат", казва тя, цитирана от БНТ.

Според началника на отделението д-р Даниела Стойчева екипът е истински международен - трима български и шестима чуждестранни лекари.

Различни култури и езици, но една обща кауза – пациентът, допълва тя.

Причината - младите български лекари бягат в Европа

Тенденцията все повече лекари от чужбина да запълват свободните места в българските болници ще се засилва, смятат от ръководството на болницата. Причината се крие в това, че много млади български медици заминават да специализират и работят в други държави от ЕС.

"Никога не знаеш къде ще си – аз бях в Украйна и не съм мислила, че ще завърша пътя си в България. Но целият свят не е достатъчен за лекарите", споделя д-р Захра Ахмед.

Независимо от своята националност, лекарите в Перник са обединени от професията си и доказват, че медицината наистина няма граници, когато в центъра ѝ стои грижата за пациента.