"Да, България" разкри с кого ще се яви в коалиция на предсрочните избори

Движение "Да, България" ще се явяване на предстоящите предсрочни парламентарни избори в коалиция с "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната". Това решение взе Националният съвет на партията на заседание на ръководния орган на 9 януари тази година, става ясно от официален документ, изпратен до медиите.

ОЩЕ: “Да, България“: Сменете Сарафов, с него честни избори са невъзможни

От партията се обявяват за формирането на стабилно управление след предстоящите избори, което има ясна демократична ценностна основа и разбиране, че само ефективна и модерна, но ограничена и безкомпромисно правова държава с балансиран бюджет, може да гарантира свободата и икономическия просперитет.

На Изпълнителния съвет се възлага да изготви съвместно с коалиционните партньори консолидирана управленска програма, гласи още решението.

Приоритети

В решението си Националният съвет очертава като водещи приоритети демонтирането на корупционния модел на "завладяната държава", гарантирането на върховенството на закона и провеждането на ефективни антикорупционни политики. От партията подчертават, че тези цели са отговор на общественото недоволство и масовите протести през 2025 г., както и на задълбочаващата се системна политическа криза в страната.

ОЩЕ: "Да, България" иска концесионерът на летище София да плаща концесионните си такси (ВИДЕО)

Сред мотивите за решението са и нестабилната международна обстановка, разпадът на международния правов ред и опитите за разделение в Европейския съюз, които според "Да, България" създават сериозни рискове за националната сигурност и бъдещото развитие на страната.

От "Да, България" заявяват, че бъдещото управление трябва да инвестира в образование, наука, култура и човешки капитал, както и да постави човека, достойнството и свободата в центъра на политиките си.

Партията подчертава стратегическата си позиция, че Европейският съюз е най-добрата гаранция за суверенитета и сигурността на България, и заявява готовност страната да участва активно в следващия етап на европейска интеграция.

ОЩЕ: "Документира паническия си страх": "Да, България" обвиниха Борисов в ченгесарски номера (ВИДЕО)

В петък (9 януари) стана ясно, че държавния глава Румен Радев ще връчи на 12 януари мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на ГЕРБ-СДС. "Ние ще вземем и ще върнем мандата", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.