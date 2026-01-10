ЦРУ очакваше Русия бързо да превземе Украйна. Защо очакванията им се оказаха толкова далеч от истината

Доста преди февруари 2022 г. САЩ вече са събрали разузнавателна информация за плановете на Русия да започне пълномащабна инвазия в Украйна. Всичко сочи, че Москва дайствително ще го направи, независимо от факта, че по онова време много западни партньори отхвърлят тези опасения, вярвайки, че това няма как да се случи. Очакванията на ЦРУ са, че руснаците бързо ще превземат западната си съседка, но Русия така и не успя да го направи за четири години война. Защо прогнозите на САЩ за развитието на войната се оказаха толкова погрешни, разказва бившият директор на ЦРУ Уилям Бърнс пред The Financial Times.

Бърнс има 33-годишна кариера като дипломат, бил е посланик на САЩ в Йордания и Русия. При президента Барак Обама той е назначен за заместник-държавен секретар и ръководи строго класифицирани преговори, засягащи ядреното оръжие. Той е първият дипломат от кариерата, станал директор на ЦРУ. По-късно президентът Джо Байдън използва опита му, като му възлага някои от най-предизвикателните задачи по време на мандата си.

ЦРУ е единствената американска правителствена агенция, която остава на място в Украйна по време на руската инвазия, играейки тиха, но ключова роля в подпомагането на нападнатата страна, казва Бърнс, който лично е посетил Украйна 14 пъти от началото на войната, изминавайки дългото пътуване от полската граница до Киев с влак.

Путин дори не се опитал да отрече намеренията си за Украйна

През есента на 2021 г., именно той е изпратен в Москва, за да предупреди Владимир Путин, че Америка е разгадала плановете му, пише изданието. По това време пандемията от Covid 19 е в разгара си и Путин не е в Кремъл, а се е оттеглил в резиденцията си в Сочи. Бърнс разговаря с него по телефона около час. За резултата от разговора споделя, че Путин дори не си е направил труда да отрече намеренията си да нападне Украйна: "Той не показа никакво разкаяние. Дори не се опита да го отрече".

През зимата на 2021 г. американски служители започват да разсекретяват информация за намеренията на Москва, за да предупредят света и да попречат на Путин да наложи фалшивия си наратив, с който да оправдае войната.

Уилям Бърнс. Снимка: Getty Images

Но не успяват да убедят всички. До началото на войната редица съюзници на САЩ в Европа остават скептични, че Путин се готви за пълномащабна офанзива. Дори украинският президент Володимир Зеленски не е вярвал в това.

Защо Кремъл се проваля и не успява бързо да завладее Украйна?

Ето какво пояснява Бърнс: "Очаквахме те [руснаците] да бъдат много по-ефективни". Според него всяка западна армия би унищожила бързо системите за противовъздушна отбрана на Украйна, както и командните ѝ структури.

"Руснаците не направиха това. Отчасти защото бяха толкова самоуверени, че не смятаха, че е необходимо." По същия начин той описва и Путин като "прекалено самоуверен".

Другият важен момент, изиграл роля в провалянето на плановете на Кремъл, според него е, че в навечерието на войната много малък кръг от съветници на Путин са били запознати с плановете му. Очакванията на САЩ за развитието на войната не са отчели, че именно тази секретност в крайна сметка ще изкриви военните планове и ще попречи също за тяхното реализиране. "Подценихме какво се случва, когато кръгът е толкова стеснен, че не правиш това, което обикновено правиш, когато осъществяваш военен план", казва той.

Впрочем Бърнс не смята, че дори и сега, колкото и да е странно, самоувереността на Путин е изчезнала. Руският диктатор все така не е готов на отстъпки "защото е твърде убеден, че времето е на негова страна", казва бившият директор на ЦРУ.

А от това как ще завърши войната в Украйна ще има последици далеч отвъд нейната територия, тъй като светът навлиза в нова и все още неопределена ера, добавя той.

Бърнс предупреждава, че Китай изключително внимателно следи събитията в Украйна. Не на последно място и заради това, че самият Пекин е имал погрешни очаквания, че Русия бързо ще подчини Украйна. И тъй като това не се сбъдна, това е засилило съмненията на Си Дзинпин как той самият да действа по отношение на Тайван, смята Бърнс.

