Протестите в Иран: Рекорден брой хора са на улицата, съобщава се за стрелба по демонстранти (ВИДЕО)

Поредна нощ на протести в Иран. Демонстранти са по улиците на всички по-големи градове на страната с искане за край на режима на аятоласите. Според всички източници, тази вечер протестите са най-многобройни досега, като на много места се е стигнало и до сериозни безредици.
Huge crowds have gathered tonight across Iran, reportedly larger than yesterday. In Tehran’s Zaferaniyeh and Mashhad, new footage shows mass demonstrations underway. #IranProtests pic.twitter.com/TyhH9xcGWv— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
Протестите в Иран се превръщат в масови бунтове и въстания, разпространявайки се бързо из цялата страна. Големи събирния на хора са докладвани във Фардис (Карадж), Сохравърди (Техеран) и Мешхед. В Язд ситуацията се описва като „напълно извън контрол“. Според мнозина, демонстрациите са толкова многобройни, че изглежгда така, сякаш режимът на Иран губи контрол.
Protests in Iran are spiraling into mass riots and uprisings, spreading rapidly across the whole nation. Major gatherings have been reported in Fardis (Karaj), Sohravardi (Tehran), and Mashhad. In Yazd, the situation is described as “completely out of control.”— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
Над 100 000 души са запълнили само няколко километра от улица Андарзгу в столицата Техеран. Магистралите в града са напълно блокирани от протестиращи. Възникнали са и сблъсъци между демонстрантите и силите на иранския режим.
Chaos in Tehran. Highways are fully blocked by protestors. Clashes between protestors and Iranian regime forces are ongoing for several hours already. pic.twitter.com/T4A5W7L2wT— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
„Те откриха огън, а хората веднага им отвръщат“, обясни протестиращ. В Шираз хората контролират няколко улици близо до Дарвазе Саади и са блокирали пътя на силите на режима. По булевард Рахмат на улицата все още има тълпи. В Парад, близо до площад Независимост, силите на режима, включително КСИР, са открили огън, но протестите не отстъпват.
In Zarand, Kerman province, protesters reportedly destroyed a governor’s office and judiciary buildings. The streets are full of people.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
В Техеран тълпи заливат булевардите, докато на улица „Шариати“ протестиращите са съборили камерите за наблюдение, за да предотвратят подслушването от страна на тайните служби на режима.
Tehran tonight: Over 100,000 people have filled just a few kilometers of Andarzgoo Street. A protester on video says, “They opened fire, and people are going right back at them.”— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
Град Хамадан също отново се присъедини към протестите. Големи тълпи са на улиците и както и на други места размахват предреволюционното знаме на Иран от епохата на шах Пахлави и издигат барикади.
Hamedan has joined the protests once again. Large crowds are on the streets, waving the pre-revolutionary Pahlavi-era flag of Iran and setting up barricades. pic.twitter.com/vSlAEVy27u— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
В Заранд, провинция Керман, протестиращите според докладите унищожиха офис на губернатор и сгради на съдебната система. Улиците са пълни с хора. В Техеран протестиращите блокираха кръстовището Валиаср с горящи гумени гуми и барикади, включително автобусната лента, използвана от сили за потушаване. Сблъсъци продължават и в Нармак. Демонстрации също са докладвани на улица Северен Карегар.
Tehran at this moment: crowds are flooding Andarzgoo Boulevard, while on Shariati Street, protesters have torn down surveillance cameras to block regime monitoring. Footage shows massive gatherings, by all accounts, the crowds tonight are even larger than yesterday. pic.twitter.com/AQnYKGUxzW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
В Техеранските квартали Читгар и Пунак, както и в Мешхед, става все по-страшно. Нови доклади сочат, че силите на режима са започнали да използват бойни патрони срещу демонстрантите. Множество източници потвърждават, че протестиращите са много повече от вчера.
It's getting violent in Tehran’s Chitgar and Punak districts, and in Mashhad. New reports suggest IRGC forces have begun using live fire against demonstrators. Multiple sources confirm crowds are much bigger than yesterday. pic.twitter.com/pv86qP4Woa— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
Сблъсъци възникнаха и в Сабзевар, Джанатабад, района Сатари в Техеран и Шираз. В Шираз огромни тълпи са се събрали на на моста и скандират „Да живее шахът“.
More from Iran. Major unrest is reported in Sabzevar, Jannatabad, Tehran’s Sattari area, and Shiraz. In Shiraz, huge crowds on a bridge chanted “Long live the Shah”, the numbers are striking. pic.twitter.com/UstQrKX4KN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
Пак там се виждат пожари пред Селскостопанската банка и вътре в правителствената сграда.
Shiraz, Iran: footage shows fires outside the Agricultural Bank, and inside the Committee for Relief building. pic.twitter.com/G77YwhfnMx— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
Същевременно „Амнести Интернешънъл“ заявява, че разглежда доклади, според които иранските сили за сигурност са засилили незаконната употреба на смъртоносна сила срещу протестиращите след прекъсването на интернет, което е довело до повече смъртни случаи и наранявания. Организацията предупреждава, че властите умишлено са прекъснали достъпа до интернет, за да прикрият тежки нарушения на човешките права и да потиснат доказателствата за злоупотреби по време на всеобхватните протести.
A new region has joined the uprising: For the first time, residents of Lamerd in southern Fars province have taken to the streets. Reports say the entire town has poured onto the main road in protest. The movement continues to spread across Iran and it is getting bigger and… pic.twitter.com/JktWdqNtCc— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026
Същевременно Доналд Тръмп отново предупреди режима в Иран. „Казвам на иранските лидери: не започвайте да стреляте, защото ще започнем да стреляме и ние“, каза той пред журналисти.