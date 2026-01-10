Войната в Украйна:

Протестите в Иран: Рекорден брой хора са на улицата, съобщава се за стрелба по демонстранти (ВИДЕО)

Поредна нощ на протести в Иран. Демонстранти са по улиците на всички по-големи градове на страната с искане за край на режима на аятоласите. Според всички източници, тази вечер протестите са най-многобройни досега, като на много места се е стигнало и до сериозни безредици.

Протестите в Иран се превръщат в масови бунтове и въстания, разпространявайки се бързо из цялата страна. Големи събирния на хора са докладвани във Фардис (Карадж), Сохравърди (Техеран) и Мешхед. В Язд ситуацията се описва като „напълно извън контрол“. Според мнозина, демонстрациите са толкова многобройни, че изглежгда така, сякаш режимът на Иран губи контрол.

Над 100 000 души са запълнили само няколко километра от улица Андарзгу в столицата Техеран. Магистралите в града са напълно блокирани от протестиращи. Възникнали са и сблъсъци между демонстрантите и силите на иранския режим.

„Те откриха огън, а хората веднага им отвръщат“, обясни протестиращ. В Шираз хората контролират няколко улици близо до Дарвазе Саади и са блокирали пътя на силите на режима. По булевард Рахмат на улицата все още има тълпи. В Парад, близо до площад Независимост, силите на режима, включително КСИР, са открили огън, но протестите не отстъпват.

В Техеран тълпи заливат булевардите, докато на улица „Шариати“ протестиращите са съборили камерите за наблюдение, за да предотвратят подслушването от страна на тайните служби на режима.

Град Хамадан също отново се присъедини към протестите. Големи тълпи са на улиците и както и на други места размахват предреволюционното знаме на Иран от епохата на шах Пахлави и издигат барикади.

В Заранд, провинция Керман, протестиращите според докладите унищожиха офис на губернатор и сгради на съдебната система. Улиците са пълни с хора. В Техеран протестиращите блокираха кръстовището Валиаср с горящи гумени гуми и барикади, включително автобусната лента, използвана от сили за потушаване. Сблъсъци продължават и в Нармак. Демонстрации също са докладвани на улица Северен Карегар.

В Техеранските квартали Читгар и Пунак, както и в Мешхед, става все по-страшно. Нови доклади сочат, че силите на режима са започнали да използват бойни патрони срещу демонстрантите. Множество източници потвърждават, че протестиращите са много повече от вчера.

Сблъсъци възникнаха и в Сабзевар, Джанатабад, района Сатари в Техеран и Шираз. В Шираз огромни тълпи са се събрали на на моста и скандират „Да живее шахът“.

Пак там се виждат пожари пред Селскостопанската банка и вътре в правителствената сграда.

Същевременно „Амнести Интернешънъл“ заявява, че разглежда доклади, според които иранските сили за сигурност са засилили незаконната употреба на смъртоносна сила срещу протестиращите след прекъсването на интернет, което е довело до повече смъртни случаи и наранявания. Организацията предупреждава, че властите умишлено са прекъснали достъпа до интернет, за да прикрият тежки нарушения на човешките права и да потиснат доказателствата за злоупотреби по време на всеобхватните протести.

Същевременно Доналд Тръмп отново предупреди режима в Иран. „Казвам на иранските лидери: не започвайте да стреляте, защото ще започнем да стреляме и ние“, каза той пред журналисти.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
