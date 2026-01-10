Войната в Украйна:

10 януари 2026, 14:24 часа 366 прочитания 1 коментар
Иранките палят цигари със снимки на аятолаха: Режимът на Хаменей се клати все повече (ВИДЕО)

Протестите срещу режима на аятоласите в Иран набират инерция. Въпреки поголовното спиране на Интернет, информация за случващото се все пак се промъква заради използване на терминали Starlink, а видеоклипове от ставащото показват, че иранците определено искат да свалят аятолах Хаменей и да приключат с ултраконсервативното шиитство.

Пред списание Time, ирански лекар, видял и преживял случващото се, твърди, че най-малко 217 протеистиращи са били застреляни от Революционната гвардия от началото на протестите. През изминалата нощ протестиращите са успели да подпалят джамията Ал Расул, намираща се в северозападната част на Техеран – под съпровода на нестихващи викове "Смърт на Хаменей". В Нармак жилищни сгради са горели, на заден план се чуват стрелба и викове на хора. Кадри от протести има и от други градове - Машхад, Табриз и Кум, съобщава Associated Press. На много места иранските сили за сигурност използват бойни боеприпаси, за да отблъскват протестиращите:

В Машхад, по непотвърдени данни протестиращи са успели да превземат студио на Иранската държавна телевизия и редакция на Иранското държавно радио - Още: Протестите в Иран: Рекорден брой хора са на улицата, съобщава се за стрелба по демонстранти (ВИДЕО)

Показателно е, че все повече иранки свалят хиджабите и палят цигари с горящи снимки на Хаменей – това вече е истински тренд в социалните мрежи:

В най-голямата онлайн борса Polymarket залозите, че аятолах Хаменей ще падне от власт до 31 януари, стават все по-силни:

Наследникът на шаха дава кураж

Междувременно, наследникът на режима на шаха Реза Пахлави отново даде кураж на протестиращите. По думите му, случилото се в петък срещу събота (9-10 януари) е смазващ отговор на иранците към режима на Хаменей. Пахлави определи режима на аятоласите като криминален. Той призова всички работещи в критични сфери като енергийния, транспортния и т.н., да излязат на протест, да обявят общонационална стачка и да парализират Иран.

Освен това, Пахлави призова уличните протести да не стихват – всяка вечер, в 18:00 часа местно време хората да протестират срещу властта. Целта е да се превземат най-важните центрове на влияние. Пахлави не забрави да се обърне и към иранските сили за сигурност – посланието му е те да подкопаят режима отвътре, а той обещава да се завърне в Иран и да празнува заедно с тях бъдещата победа:

Още: Върховният лидер на Иран заплаши Тръмп и обяви, че ще се лее гражданска кръв (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
