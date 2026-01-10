Иранките палят цигари със снимки на аятолаха: Режимът на Хаменей се клати все повече (ВИДЕО)

Протестите срещу режима на аятоласите в Иран набират инерция. Въпреки поголовното спиране на Интернет, информация за случващото се все пак се промъква заради използване на терминали Starlink, а видеоклипове от ставащото показват, че иранците определено искат да свалят аятолах Хаменей и да приключат с ултраконсервативното шиитство.
The entire local government municipality building in the Northern Iranian city of Karaj is currently engulfed in flames, as anti-government protests appear to be on the verge of overflowing in Iran. pic.twitter.com/6tuFMFWj8e— OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026
Пред списание Time, ирански лекар, видял и преживял случващото се, твърди, че най-малко 217 протеистиращи са били застреляни от Революционната гвардия от началото на протестите. През изминалата нощ протестиращите са успели да подпалят джамията Ал Расул, намираща се в северозападната част на Техеран – под съпровода на нестихващи викове "Смърт на Хаменей". В Нармак жилищни сгради са горели, на заден план се чуват стрелба и викове на хора. Кадри от протести има и от други градове - Машхад, Табриз и Кум, съобщава Associated Press. На много места иранските сили за сигурност използват бойни боеприпаси, за да отблъскват протестиращите:
Tehran is burning. The death toll is already in the hundreds— NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026
Despite an almost complete internet shutdown, videos continue to leak out of Iran — reportedly via Starlink. They show a burning Tehran. According to the U.S. magazine Time, the death toll has already exceeded 200… pic.twitter.com/RilFdOz85X
Tehran is burning. The death toll is already in the hundreds— NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026
Despite an almost complete internet shutdown, videos continue to leak out of Iran — reportedly via Starlink. They show a burning Tehran. According to the U.S. magazine Time, the death toll has already exceeded 200… pic.twitter.com/RilFdOz85X
В Машхад, по непотвърдени данни протестиращи са успели да превземат студио на Иранската държавна телевизия и редакция на Иранското държавно радио - Още: Протестите в Иран: Рекорден брой хора са на улицата, съобщава се за стрелба по демонстранти (ВИДЕО)
Overnight, protests against the Iranian regime continued across the country, with uprisings reported in Tehran, Karaj, Shiraz, Yazd, and Bandar Abbas. In Tehran, clashes broke out in neighborhoods like Chitgar and Tehranpars as demonstrators faced off with security forces.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
One… pic.twitter.com/VBRI6HEy90
Overnight, protests against the Iranian regime continued across the country, with uprisings reported in Tehran, Karaj, Shiraz, Yazd, and Bandar Abbas. In Tehran, clashes broke out in neighborhoods like Chitgar and Tehranpars as demonstrators faced off with security forces.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
One… pic.twitter.com/VBRI6HEy90
Показателно е, че все повече иранки свалят хиджабите и палят цигари с горящи снимки на Хаменей – това вече е истински тренд в социалните мрежи:
This trend among Iranian women is now unstoppable— NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026
Iranian women are lighting cigarettes from burning photos of Supreme Leader Ali Khamenei.
This isn’t shock value. It’s a blunt political gesture — open contempt for a regime that has spent decades controlling women’s bodies,… pic.twitter.com/TxqCkWLy8j
This trend among Iranian women is now unstoppable— NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026
Iranian women are lighting cigarettes from burning photos of Supreme Leader Ali Khamenei.
This isn’t shock value. It’s a blunt political gesture — open contempt for a regime that has spent decades controlling women’s bodies,… pic.twitter.com/TxqCkWLy8j
В най-голямата онлайн борса Polymarket залозите, че аятолах Хаменей ще падне от власт до 31 януари, стават все по-силни:
Chances on Polymarket’s betting market that Ayatollah Ali Khamenei will be out as Supreme Leader of Iran by January 31 have skyrocketed in the last 24 hours, as anti-government protests across the country have exploded, with chances currently sitting at 20% and rising. pic.twitter.com/Yg7OIubgpX— OSINTdefender (@sentdefender) January 10, 2026
Наследникът на шаха дава кураж
Междувременно, наследникът на режима на шаха Реза Пахлави отново даде кураж на протестиращите. По думите му, случилото се в петък срещу събота (9-10 януари) е смазващ отговор на иранците към режима на Хаменей. Пахлави определи режима на аятоласите като криминален. Той призова всички работещи в критични сфери като енергийния, транспортния и т.н., да излязат на протест, да обявят общонационална стачка и да парализират Иран.
Освен това, Пахлави призова уличните протести да не стихват – всяка вечер, в 18:00 часа местно време хората да протестират срещу властта. Целта е да се превземат най-важните центрове на влияние. Пахлави не забрави да се обърне и към иранските сили за сигурност – посланието му е те да подкопаят режима отвътре, а той обещава да се завърне в Иран и да празнува заедно с тях бъдещата победа:
Reza Pahlavi praised Iranians for their powerful return to the streets on Friday night, calling it a direct and crushing response to the threats of what he called the “traitorous and criminal” leadership of the Islamic Republic. He said the regime's leader is now watching in fear… pic.twitter.com/1kp1mJLqp4— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 10, 2026
Още: Върховният лидер на Иран заплаши Тръмп и обяви, че ще се лее гражданска кръв (ВИДЕО)