Лекуват ли ни чужди лекари с отнети лицензи заради престъпления?

Работят ли у нас лекари от чужбина, на които са им отнети лицензите заради тежки престъпления? До тази информация са се опитали да стигнат журналисти от BIRD, които са част от по-глобално разследване. То се прави от Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и е установило над 100 случая, в които лекари, на които е забранено да работят в една страна, са получили лиценз и действат в друга.

Оказва се, че медици с отнети лицензи заради тежки нарушения като сексуално посегателство, груби медицински грешки и нанасяне на вреди на пациенти се преместват в друга държава и там продължават да практикуват медицина.

Лекар, отстранен от регистъра във Великобритания след доказан сексуален тормоз върху пациенти, свободно практикува в Румъния. Друг, лишен от лиценз в Швеция, работи в Кипър.

Здравното министерство крие

Данните от България се оказват изцяло засекретени от Министерство на здравеопазването, въпреки че съществува публичен регистър на лекарите, поддържан от Българския лекарски съюз.

Единствената информация до която стигат разследващите журналисти от BIRD, е, че само петима лекари са лишени в България от права след влезли в сила присъди.

Иначе у нас практикуват 702 лекари и зъболекари с приравнена квалификация от друга държава. По реда на ЗДОИ от BIRD стигат до номерата на заповедите, с които е призната квалификацията им, специалността, която е призната и учебното заведение, в което е придобита. Без имената им.

Данните по държави - Германия - 337, Румъния - 150, Гърция - 68, Италия - 27, Австрия - 25, Чехия - 23, Испания - 19, Франция - 11, Швейцария - 8, Великобритания - 5, Словакия - 5, Норвегия, Унгария и Швеция - 4, Ирландия, Латвия, Полша и Чехословакия - 2 по един от ГДР, Дания, ФРГ и Холандия.

BIRD твърди, че ръчно са заличени всички имена и данни от 702 документа за лекарите, включително имената, получени от медията по реда на Закона за достъп до информация. "Така българските граждани засега остават в неведение дали не ги лекуват лекари с отнет лиценз в друга държава", обясняват от BIRD.

Разследващите журналисти се заканват да съдят Министерството на здравеопазването и да предостави имената на лекарите с дисциплинарни наказания и имената на лекарите с призната квалификация от чужбина.