"Напредваме, но ще е дълго и трудно": Чичото на Марти след изписването от "Пирогов"

01 октомври 2025, 07:11 часа 294 прочитания 0 коментара
"Преди няколко дни го изписаха от „Пирогов“ и в момента се възстановява. Напредваме, но ще бъде дълго и трудно“. Това заяви пред bTV Юлиян Здравков, чичо на четиригодишния Марти, който беше прегазен с АТВ в „Слънчев бряг“. Още: Добри новини за 4-годишното момче, пострадало при инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Той обясни, че лекарите от „Пирогов“ са го изписали преди два дни и след два месеца трябва да се проведе ядрено магнитен резонанс (ЯМР). „Няма срок за пълното възстановяване на Марти. Всеки организъм и всяка една травма е различна. Започна да познава, по-добре си е във вкъщи и докторите като го изписаха казаха, че вкъщи ще е най-добре. Има напредък“, обясни Здравков.

По думите му сега тепърва започва работата с професионалисти и психолози.

Какво се случи?

4-годишният Марти, който в средата на август беше тежко ранен след инцидент с АТВ в курорта „Слънчев бряг“, е изписан от „Пирогов“. Вече е при близките си. Момчето беше транспортирано с медицински хеликоптер до София и повече от месец лекарите в спешната болница се бориха за живота му. След стабилизиране на състоянието и изваждането му от реанимация, детето е преминало в домашна грижа, но предстои дълго възстановяване.

На 14 август 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна с АТВ петима пешеходци в курорта, сред които три деца. Сред тежко пострадалите бяха Марти и неговата 35-годишна майка Христина. Докато лекарите в „Пирогов“ успяха да стабилизират момчето, младата жена издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт. Случаят предизвика обществено възмущение и породи нови въпроси около безопасността на АТВ превозите в курортите и контрола върху движението им сред туристи и деца.

