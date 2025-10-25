Войната в Украйна:

Не забравяйте часовника! Кога местим с час назад

25 октомври 2025, 10:02 часа 451 прочитания 0 коментара
Тази нощ България преминава към зимно часово време, часовниците се връщат с един час назад. Връщането към астрономическото часово време ще стане в 04:00 часа местно време тази нощ, когато часовниците се връщат с един час назад. Това припомниха за БТА от Българския институт по метрология.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от институцията.

На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време.

Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г., показва информация на отдел "Справочна" в БТА. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

Спасиана Кирилова
