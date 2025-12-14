Любопитно:

14 декември 2025, 08:59 часа 195 прочитания 0 коментара
Чакат се пак блокади по границата с Гърция, на пунктовете за Турция е натоварено

Поради стачни действия на гръцки протестиращи фермери са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция. Това предупреждават на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

Още: “Кулата - Промахон“ и “Илинден - Ексохи“ пак са затворени от гръцките фермери

Изключително интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за товарни автомобили на изход. 

Интензивно е движението на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили.

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония. Още: Обстановката по границите: Къде има тапа от камиони

Спасиана Кирилова
