Чакат се пак блокади по границата с Гърция, на пунктовете за Турция е натоварено

Поради стачни действия на гръцки протестиращи фермери са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция. Това предупреждават на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

Изключително интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за товарни автомобили на изход.

Интензивно е движението на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили.

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония.