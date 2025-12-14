Стрелба с жертви в университет в САЩ, издирват нападателя

Войната в Украйна:

14 декември 2025, 08:07 часа 127 прочитания 0 коментара
Нападателят, който в събота простреля смъртоносно двама души в университета “Браун“ в Провидънс, щата Роуд Айлънд, все още се издирва от полицията и ФБР, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Кметът на града Брет Смайли каза, че ранените при нападението са девет, от които осем в критично състояние, докато деветият е без опасност за живота. Заместник-началникът на полицията в Провидънс Тимъти О’Хара заяви, че заподозреният е мъж, вероятно между 30 и 40 години, облечен в черно, който за последен път е бил видян да напуска сградата, където е станала стрелбата. Той е стрелял в учебна зала. Президентът на университета Кристина Паксън каза, че ѝ е било съобщено, че всички загинали са студенти. Издирват го най-малко 400 полицаи.

Кметът Смайли уточни, че е било задържано лице, за което е имало подозрения, че е замесено в инцидента, но по-късно е установено, че то няма отношение към стрелбата.

От “Бръшляновата лига“

Снимка Getty Images

Учебното заведение от престижната "Бръшлянова лига" издаде по-рано предупреждение за стрелец на територията му и призова студентите и персонала да потърсят убежище. Предупреждението всички да останат на сигурно място остава в сила на територията на университета.

Стрелбата е станала в сградата “Баръс енд Хоули“, седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и департаментът по физика на университета. Инцидентът е станал по време на втория ден от изпитната сесия, като в този момент в сградата са се провеждали изпити.

Реакцията на Тръмп

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за стрелбата. „Бог да благослови ранените и семействата на ранените“, написа той в профила си в социалните медии в публикация преди да стане известно, че при стрелбата има загинали.

По-късно Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че „всичко, което можем да направим сега, е да се молим за жертвите“.

Губернаторът на Роуд Айлънд Дан МакКий каза: „Немислимото се случи“.

ФБР обяви, че оказва подкрепа на действията на полицията.

Университетът „Браун“ е частно учебно заведение с около 7300 преддипломни и над 3000 следдипломни студенти.

Спасиана Кирилова
