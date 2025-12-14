14 декември в историята: България обявява война на САЩ. Започват протести срещу Живковската конституция

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

14 декември 1941 г.: Царство България обявява война на САЩ и Обединеното кралство

На 14 декември 1941 г. Царство България обявява война на САЩ и Обединеното кралство. Тази война е наречена "Символична война" и продължава до 28 октомври 1944 г. България не е била задължена да обяви война на атлантическите съюзници според Тристранния пакт, тъй като САЩ са били в ролята на жертва след нападението над Пърл Харбър.

На 11 декември 1941 г. Германия обявява война на САЩ, последвана от Италия на 12 декември, а след тях се присъединяват Румъния, Унгария и България. Следва ответна реакция и на 5 юни 1942 г. САЩ също обявяват война на Царство България.

​Първият американски удар е на 12 юни 1942 г. Тогава американски бомбардировачи Б-24 Либърейтър от Суецкия канал извършват първия удар в дълбочина на континента, бомбардирайки нефтения район на Плоещ (Румъния). На връщане, български изтребители свалят няколко американски самолета. През есента на 1943 г., след успешния съюзнически десант в Сицилия, Балканите попадат в обсега на военната въздушна атака. Бомбардировките над България започват на 20 октомври 1943 г. и продължават до 17 септември 1944 г. Бомбардирани са и анексирани части на Югославия, след съгласуване с Тито.

14 декември 1989 г.: Протести срещу член 1 в Живковската конституция

На 14 декември п​рез 1989 г. е организирана жива верига около Народното събрание. ​Исканията на протестиращите са за отмяна на Член 1 от Конституцията на Живков, който утвърждава ръководната роля на БКП, и за връщане на имената на българските мюсюлмани. Първоначално стълбите на "Александър Невски", след това площадът пред Народното събрание става място на протеста. Сред лицата на протеста са лидерите на СДС (Съюз на демократичните сили): председателят д-р Желю Желев, секретарят Петър Берон и говорителите Румен Воденичаров и Георги Спасов.

Заседанието по повод искането на протестиращите започва в 15 часа. Предложението за отмяната на първи член идва от БКП - реформиращата се партия, която сама се отказва от привилегията, която й е дадена от Конституцията.

9 декември в историята: Денят, в който България окончателно загуби Беломорска Тракия

Напрежението се покачва и в населените предимно с мюсюлмани селища в цяла България, където започват протести с искане за връщане на рождените им имена.

На извънреден пленум, свикан от БКП на 29 декември, е взето решение за връщане рождените имена на българските мюсюлмани.

Какво още се е случило в историята на България на датата 14 декември?

​На 14 декември 1955 г. България е приета за пълноправен член на ООН, заедно с още 11 държави.

По време на Руското-турската война за Освобождението на България през 1877 г. турците окончателно се оттеглят от град Елена, но преди това го опожаряват.