Тревожна тенденция: Над четвърт милион българи с ТЕЛК от началото на годината

Над четвърт милион са българи с ТЕЛК от началото на годината. Сърдечните заболявания и усложненията от захарния диабет са най-честите диагнози, заради които българите си вадят ТЕЛК. Това показват данни за издадените експертни решения през 2025 г., цитирани от БНР.

От началото на годината до края на изминалата седмица у нас са издадени малко над 260 хиляди решения, като броят им расте спрямо предходните години.

Близо 50 хиляди от експертните решения, издадени през тази година, са свързани с инвалидизация от сърдечно заболяване, диабет или усложнения от него, показват данните от Националната здравноинформационна система. Голям е и броят на хората с намалена работоспособност след прекаран инсулт.

Около 7 хиляди души с ТЕЛК имат диагнозата параноидна шизофрения.

Най-голям брой решения се издават в областите София-град и Пловдив, а на трето място излиза област Кърджали, където 5 комисии са освидетелствали над 17 хиляди пациенти.

Системата показва още, че заболяванията инсулт, инфаркт и бактериална пневмония са най-честите причини за смърт в болниците.

