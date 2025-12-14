Големият Вим Вендерс оглавява журито на "Берлинале"

Известният германски режисьор Вим Вендерс ще бъде председател на журито на 76-ото издание на "Берлинале" през февруари следващата година, съобщи "Variety". Пионер в седмото изкуство и един от основателите на движението "Ново германско кино", Вендерс снима както игрални, така и документални филми през 60-годишната си кариера. Най-скорошната му драма "Прекрасни дни" получи номинация за "Оскар" за най-добър международен филм.

Документалните филми на Вим Вендерс "Клуб Буена Виста" (1999), "Пина" (2011) и "Солта на земята" (2014) също са номинирани за награди на американската киноакадемия в съответната категория. Сред най-известните игрални филми на Вендерс са "Париж, щата Тексас", отличен със "Златна палма" в Кан през 1984 г., и романтичната драма "Криле на желанието" (1987).

Влиятелният Вим

"Вим Вендерс е един от най-влиятелните гласове в международното кино. В продължение на шест десетилетия той прави филми, които ни трогват и ни радват с човечността си и усещането за чудо", се посочва в изявлението, направено от директорката на "Берлинале" Триша Тътъл.

"Ненаситното му любопитство и дълбоко владеене на езика на киното са очевидни във всяка негова творба, независимо дали изследва таланта на други артисти, или осветлява нашето собствено търсене на смисъл и връзка. Да заявим, че се гордеем с този полимат "родно производство", е меко казано, и с нетърпение очакваме да видим накъде председателят Вим Вендерс ще поведе нашето жури при избора на носителите на "Златна мечка" и "Сребърна мечка" на 76-ото "Берлинале", каза още Триша Тътъл.

"Никога не ми е хрумвало дори бегло да си помисля да бъда председател на журито в моя любим град, докато Триша Тътъл не ме покани. И тогава осъзнах: "Уау! Това ще бъде един съвсем нов начин да гледам филми на "Берлинале", за първи път да гледам всеки един от филмите, включени в конкурсната програма, и да ги обсъждам задълбочено с група интелигентни и обичащи киното хора. Колко по-добре може да стане? Благодарен съм на Триша, че ме покани за това рядко преживяване", каза на свой ред Вим Вендерс.

През 2003 г. режисьорът става един от основателите на Германската филмова академия. Той е и съосновател на Европейската филмова академия, на която е бил председател от 1996 до 2020 г. През 2015 г. Вим Вендерс е удостоен с почетна "Златна мечка" на "Берлинале" за цялостно творчество. Следващото издание на Берлинския филмов фестивал ще се проведе от 12 до 22 февруари 2026 г., съобщава БТА.