Списък с искания и още блокади: Гръцките фермери към правителството

На общогръцко заседание в Никея, Тесалия, на което отхвърлиха поканата на премиера Кириакос Мицотакис за разговори в понеделник, протестиращите гръцки фермери подготвиха вчера списък с искания, който ще бъде изпратен на правителството и който е представен като предварително условие за започването на преговори за край на блокадите по транспортната инфраструктура, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Отделни искания обявиха и животновъдите, които са изправени пред проблеми заради разпространението на шарката по дребните преживни животни.

Протестиращите обявиха, че днес, 14 декември ще изпратят своите искания до премиера Кириакос Мицотакис и до ресорните министерства, като настояват първо да получат ясни отговори, преди да се съгласят на каквато и да е среща. Първоначално Мицотакис беше отправил покана за разговори в сградата на премиерската канцелария „Максимос“ на 15 декември.

В заседанието в Никея участваха около 600 представители на 57 блокади в цяла Гърция. Те решиха да засилят протестните си действия от понеделник.

Земеделците в Гърция протестират с блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и летища вече две седмици. Повод за протеста им беше закъснението в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал, който обхвана ОПЕКЕПЕ по-рано тази година.

