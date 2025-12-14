Кабинетът подаде оставка:

Списък с искания и още блокади: Гръцките фермери към правителството

14 декември 2025, 08:33 часа 367 прочитания 0 коментара
Списък с искания и още блокади: Гръцките фермери към правителството

На общогръцко заседание в Никея, Тесалия, на което отхвърлиха поканата на премиера Кириакос Мицотакис за разговори в понеделник, протестиращите гръцки фермери подготвиха вчера списък с искания, който ще бъде изпратен на правителството и който е представен като предварително условие за започването на преговори за край на блокадите по транспортната инфраструктура, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Още: Гръцките фермери протестират и на пристанището в Солун (ВИДЕА)

Отделни искания обявиха и животновъдите, които са изправени пред проблеми заради разпространението на шарката по дребните преживни животни. 

Протестиращите обявиха, че днес, 14 декември ще изпратят своите искания до премиера Кириакос Мицотакис и до ресорните министерства, като настояват първо да получат ясни отговори, преди да се съгласят на каквато и да е среща. Първоначално Мицотакис беше отправил покана за разговори в сградата на премиерската канцелария „Максимос“ на 15 декември.

Още: Гръцките фермери отказаха преговори с правителството, блокадите няма да паднат

В заседанието в Никея участваха около 600 представители на 57 блокади в цяла Гърция. Те решиха да засилят протестните си действия от понеделник.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Земеделците в Гърция протестират с блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и летища вече две седмици. Повод за протеста им беше закъснението в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал, който обхвана ОПЕКЕПЕ по-рано тази година.

Още: Караджов бесен на гръцките фермери, сигнализира ЕС

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
искания гръцки фермери блокади затворени граници
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес