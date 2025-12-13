Най-важните новини за деня: 13 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 декември

КАК ЗЕЛЕНСКИ СЕ ПОЯВИ В 2 ПЪТИ ПРЕВЗЕТИЯ ОТ ПУТИН КУПЯНСК: КОГАТО РЕАЛНОСТТА СЕ СБЛЪСКА С ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА ДИКТАТОРА

Вчера украинският президент Володимир Зеленски се появи не къде да е, а в Купянск. Същият Купянск, който Владимир Путин първо превзе цели два пъти през ноември, след което обкръжи там хиляди украински войници и накрая покани чуждестранни журналисти да се полюбуват на успехите му.

"БЕЗ 121+ ДЕПУТАТИ НЯМА КАК ДА СИ ИЗЧИСТИМ КЪЩАТА ОТ МАФИОТСКИ ЧЕНГЕТА": ПЕТКОВ С ПРИЗИВ КЪМ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ

Станахме световен пример как изглежда демокрацията. Получих обаждания от целия свят с поздравления към свободните хора от протеста - всички вас. Страховете за бъдещето не трябва да помрачат удоволствието от факта, че свободните българи се оказаха много, силни и заедно. И вместо да се страхуваме какво ще стане като следваща стъпка, нека си използваме уроците, които научихме досега.

СТОТИЦИ МЕДИЦИ В НЕДОСТИГ: 3500 ЛВ. ЗАПЛАТА В СПЕШНАТА ПОМОЩ, НО ХОРА НЯМА

Спешната помощ у нас продължава да се бори със сериозни кадрови проблеми. Липсата на кадри е повсеместна, а повишените възнаграждения не са достатъчен стимул, за да бъдат привлечени нови хора в системата.

БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД ОСТАВКАТА НА КАБИНЕТА: БЕЗВРЕМИЕ И РАДИКАЛИЗАЦИЯ

"И без оставка на правителството на Росен Желязков българо-северномакедонските отношения на практика няма. Скопие води агресивна политика, а България понякога реагира. Страната ни не пожела да направи нищо по същество, за да реши проблемите със Северна Македония. Ще продължим да бъдем в безвремие и без да имаме активна политика, няма да се променят двустранните ни отношения". Това заяви пред Actualno.com историкът доц. Спас Ташев.

ИЗБОРИ В УКРАЙНА: ЗАЩО РУЗВЕЛТ БИ ГИ ПОЗВОЛИЛ, А ЧЪРЧИЛ НЕ

Американският президент Ейбрахам Линкълн беше твърдо убеден в позицията си: "Не можем да имаме свободно управление без избори". Когато Линкълн произнесе тази фраза на 10 ноември 1864 г. в Белия дом, страната беше в разгара на кървава гражданска война. Южните щати се бореха със северните щати и стотици хиляди вече бяха убити, ранени или прогонени в изгнание.

АКО ЗЕЛЕНСКИ НАРЕДИ ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ДОНБАС, УКРАИНСКИТЕ ВОЕННИ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПОДЧИНЯТ

Ако прегръдките бяха военни дивизии, а обещанията и изявленията — милиарди евро, то украинският президент Володимир Зеленски щеше да завърши обиколката си из европейските столици тази седмица като най-добре въоръжения и най-богатия лидер в света.