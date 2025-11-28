"Няма да позволим да ни излъжат": Обявиха нов протест срещу бюджет 2026

Втори голям протест срещу проектобюджета за 2026 година обявиха от "Продължаваме промяната - Демократична България". Той е насрочен за 18 часа в понеделник (1 декември) в на площад "Независимост" в София. Това се случи минути след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред журналисти в парламента, че партията му ще отстъпи от данък "дивидент", от 2% вноска за фонд "пенсии" и ще предложи процентът да е един. Няма да се въвежда и Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Бюджетът обаче няма да бъде изтеглен, а преработен - нещо, което обяви по-рано днес и финансовият министър Теменужка Петкова след разговор с работодатели и бизнес.

"Считайте, че този бюджет е изтеглен, не се проведе вчера бюджетна комисия и нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии", каза Борисов. Още: Държавният дълг нараства с притеснителни темпове: Становище на Фискалния съвет

"Няма да позволим да ни ограбят"

"След безспорния успех на големия протест на 26 ноември и заявката за оттегляне на бюджета, се налага отново да излезем на площада, да напълни булевардите и да заявим ясно, че няма да позволим да ни ограбят", пишат от своя страна организаторите на протеста и допълват:

"ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни. Ще им позволим ли? Само заедно можем да ги спрем! Няма да позволим да ни излъжат". Още: Пеевски за ПП-ДБ: Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста

Според съобщението протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи.

"Ела и доведи поне още един човек! Кажи на приятелите си! Няколко часа от твоя ден могат да променят цялата година. Не допускай да решават вместо теб! СПРИ бюджета на мафията", призовават организаторите.