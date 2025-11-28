Шокираща статистика: Ливърпул е допуснал повече голове от всеки друг отбор във Висшата лига

Шампионът на Англия Ливърпул се намира в криза в последните си мачове, като натрупа поредица от загуби, и то с изразителна разлика. Само в последните си три двубоя "червените" инкасираха три загуби с по 3 гола разлика. Те дойдоха срещу Манчестър Сити и Нотингам Форест във Висшата лига и срещу ПСВ в Шампионска лига. А след изиграването на последния мач Ливърпул стана отборът, инкасирал най-много голове във всички турнири от всички тимове във Висшата лига този сезон.

Ливърпул вече допусна 34 гола от началото на сезона

Ливърпул вече е допуснал 34 гола във всички турнири от началото на сезон 2025/26 - повече от всеки друг отбор в Премиър лийг. Само във Висшата лига тимът на Арне Слот има 20 допуснати гола, като само последните четири тима в класирането - Уест Хям, Лийдс, Бърнли и Уулвърхяпмтън, са допуснали повече попадения във вратата си в шампионата. А "червените" заемат незавидното 12-то място с 18 точки - на 11 от лидера Арсенал, въпреки че в началото на сезона водеха в класирането.

В Шампионска лига пък Ливърпул е 13-ти с 8 инкасирани попадения. Тимът има 3 победи и 2 загуби, които дойдоха при гостуването на Галатасарай и домакинството на ПСВ. Ливърпул инкасира 4 гола и за Купата на Лигата, където вече отпадна от надпреварата след загуба от Кристъл Палас. Други 2 гола пък бяха инкасирани за Къмюнити Шийлд, където "червените" пак отстъпиха на "орлите" от Лондон след 2:2 в редовното време и изпълнения на дузпи.

