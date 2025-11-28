Спорт:

28 ноември 2025, 14:26 часа 335 прочитания 0 коментара
Надзирател, обвинен за вземане на подкуп, остава под домашен арест

Варненският апелативен съд постави под домашен арест служител на Следствения отдел в крайморския град, обвинен за поискан и приет подкуп, и за престъпление по служба. Както БТА информира той бе задържан под стража от Окръжния съд, но обжалва определението.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Според обвинението 43-годишният мъж е поискал 2000 лева, за да внесе забранени вещи в ареста. Той бе арестуван на 19 ноември и бе отстранен от длъжност. 

Според Апелативния съд от събраните до момента доказателствата би могло да се направи обосновано предположение, че мъжът е съпричастен към престъплението, за което е обвинен.

Няма риск той да се укрие, но опасността да извърши друго престъпление е реална, особено ако бъде задържан в ареста, където е работил и може да въздейства както върху своите бивши колеги, така и върху свидетели.

Това дава основание на съда да наложи друг вид мярка за неотклонение, която да държи обвиняемия в изолация – домашен арест, с поставена гривна за електронно наблюдение.

Спасиана Кирилова
