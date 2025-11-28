Като козирката в Нови Сад: Вижте как се срути чисто нов път в Сърбия (ВИДЕО)

Новопостроен път се е срутил близо до Центъра за върхови постижения в квартал Бубанж в сръбския град Крагуевац, съобщава македонската медия 24info.mk, позовавайки се на базирания в Крагуевац портал „Глас Шумадийе“. Проблемите с разрушаването на подпорните стени и част от пътя за достъп близо до Центъра на Изпълнителния комплекс все още продължава. А именно срутванията зачестяват, а стабилността на терена все още е застрашена, което предизвиква недоволство и безпокойство сред гражданите, пише "Глас Шумадийе".

Видно от кадрите подпорните стени продължават да се свличат. За щастие, този участък от пътя все още не е официално открит и няма пострадали хора.

Подробности за проекта

Проектът за изграждането на Научния център за върхови постижения, част от който е достъпният път, е десетгодишен проект, започнал още по времето на предшественика на Александър Вучич Томислав Николац, но до днес не е пуснат в експлоатация. Напомня на инцидента в Нови Сад Въпреки това ситуацията със срутването на чисто новия път много напомня на срутилата се чисто нова козирка на гарата в Нови Сад, която уби десетки хора и която е причина за продължилото вече повече от година недоволство срещу властта на сръбския президент Александър Вучич.