Заради огнения ад в Хонконг: Осем арестувани

28 ноември 2025, 14:55 часа 163 прочитания 0 коментара
Антикорупционният орган в Хонконг съобщи, че е арестувал 8 души във връзка с пожара в жилищен комплекс, отнел живота на най-малко 128 души, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Групата от 7 мъже и 1 жена включва “инженерни консултанти, строители и посредник“, заяви Независимата комисия за борба с корупцията на финансовия център, която започна разследване на пожара в жилищен комплекс, който е в процес на ремонт.

Припомняме, че по първоначални данни, огнената стихия в жилищния комплекс е тръгнала от бамбуково скеле по фасадите на сградите.

