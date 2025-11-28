Заради огнения ад в Хонконг: Осем арестувани

Антикорупционният орган в Хонконг съобщи, че е арестувал 8 души във връзка с пожара в жилищен комплекс, отнел живота на най-малко 128 души, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Гори цял жилищен комплекс в Хонконг, има жертви (ВИДЕО)

Групата от 7 мъже и 1 жена включва “инженерни консултанти, строители и посредник“, заяви Независимата комисия за борба с корупцията на финансовия център, която започна разследване на пожара в жилищен комплекс, който е в процес на ремонт.

Припомняме, че по първоначални данни, огнената стихия в жилищния комплекс е тръгнала от бамбуково скеле по фасадите на сградите.

Още: Броят на загиналите в пожарите в Хонконг расте