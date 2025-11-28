Борисов обяви какво ще се промени в бюджета, Мирчев и Василев го атакуваха пред медиите (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че част от досега обявените идеи за бюджет 2026 г. отпадат, докато други остават без промяна. По думите му увеличението на данък дивидент от 5 на 10% няма да се реализира, както и въвеждането на Софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Вместо това управляващите предвиждат осигуровките да се повишат само с един процентен пункт, а минималната работна заплата да бъде отвързана от средната.

Борисов защити намерението тотото да бъде отдадено на концесия и подчерта, че там не се планират промени. Той отказа да отговори на въпрос за възможни допълнителни 2 млрд. евро държавни гаранции, чрез които страната би могла да придобие активите на "Лукойл" в България посредством Българската банка за развитие. По време на напрегнат 20-минутен брифинг в Народното събрание Борисов коментира и синхрона между Делян Пеевски и Атанас Зафиров, като заяви, че двете политически сили са "крайно леви".

Борисов посочи, че според него кабинетът на практика е изтеглил бюджета, защото не било проведено заседание на Бюджетната комисия, въпреки че проверка в страницата на Народното събрание показва, че трите законопроекта (ДОО, НЗОК и държавния бюджет, б.ред.) не са изтеглени. "Считайте, че е изтеглен. Нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии", декларира Борисов, коментирайки настояването на ПП–ДБ за официално оттегляне на финансовата рамка. Още: Управляващите няма да изтеглят бюджета. Готви се "друг тип" увеличаване на осигуровките (СНИМКИ)

Той очерта три възможни сценария от тук нататък - формалното изтегляне на бюджета, постигане на споразумение със синдикални и работодателски структури и гласуване на промени в настоящия проектобюджет между първо и второ четене, или внасянето на удължителен бюджет, който да гарантира изплащането на заплати и разходи от 1 януари.

Напрежение

Напрежението ескалира в края на изявлението, когато представители на "Продължаваме промяната - Демократична България" – Асен Василев и Ивайло Мирчев – прекъснаха брифинга. Спорът остана словесен, но беше достатъчно остър. Още: Пеевски за ПП-ДБ: Трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста

Преди намесата на ПП-ДБ Борисов коментира дали се страхува от организираните протести, като заяви:

"АИКБ им направиха протеста. Видях Мирчев как го целят с бутилки. Не ги знам, те стават и лягат с мене. Божанов ще говори за слухове, пред мен лично и пред вас министър от кабинета на Кирил Петков каза, че Божанов му е искал милиони. Не е да съм чул слух, а дойде министър и каза, че Божанов и Петков го плашат. Да дойдат да ме пипат по ушичките, единият по едното, другият по другото. Да ме хванат и да видят резултата. Щото съм страхлив, да ме уплашат като ме пипат по ушичките".

"Пипни ме по ушето"

Веднага след тези думи представителите на ПП-ДБ се появиха пред журналистите и влязоха в пряк спор с лидера на ГЕРБ. Още: "Да изтеглят бюджета и да не правят импровизации": ПП-ДБ плашат властта с нови протести

"Ела, нали искаш да ми пипнеш ушето", обърна се Борисов към Мирчев заради изказване на съпредседателя на ДБ тази сутрин. "Пеевски Ви дърпа ушите, не аз", отговори му съпредседателят на ДБ. Мирчев запита Борисов дали е оттеглен бюджетът.

"Не сте го оттеглили", заяви Асен Василев на Борисов, който му отговори: "Няма да го изтеглим". Според председателя на ПП това е проблем. Борисов обаче каза, че във вторник предстои среща с тристранните партньори. "Ако се разберем, пак ще направим бюджетна комисия, поясни лидерът на ГЕРБ. Ще вкараме всички промени и в зала," добави той.

Василев запита какво ще се случи с тригодишната прогноза към проектобюджета, която е съгласувана с ЕКОФИН. Според него повторно съгласуване не е възможно. "Какво ще е преразпределението – 40 или 45% от Брутния вътрешен продукт, за да няма натиск върху данъците", коментира Асен Василев. И запита дали ще се вдигат осигуровките.

"Дали ще се вдигат, или не, ще знаем във вторник, когато тристранката предложи всичките си искания, и в сряда, в парламента, ще ви съобщим", отговори му Бойко Борисов. Още: Не е време за празнуване: Божидар Божанов обяви, че опозицията остава в протестна готовност

Повдигната бе и темата за протеста пред парламента преди два дни. Лидерът на ГЕРБ каза, че протестът не е бил на ПП, а на АИКБ, на което представителите на ПП-ДБ реагираха с думите "Боже мили. "Айде тогава в понеделник да направим протест, да покажем на г-н Борисов чий е протестът", заяви Асен Василев.