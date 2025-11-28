Какъв църковен празник е на 29 ноември и кои 3 ЗАБРАНИ трябва да се спазват

Утре, 29 ноември, вярващите честват празника на светите мъченици Парамон и Филумен. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 29 ноември

Св. Парамон умира през 250 г. по време на гоненията във Византия (според някои източници, във Витиния). Император Деций нарежда на управителя Акила да потуши християнството в тези земи. Повече от 370 християни, отказали да принесат жертви на езически богове, са екзекутирани.

Какъв църковен празник е утре, 27 ноември и кои 3 забрани ТРЯБВА да се спазват

Парамон, минавайки покрай мястото на екзекуцията, не могъл да понесе да гледа мъките им и извикал: „О, нечестиви идолопоклонниче, защо измъчваш невинни хора, които вярват в истинския Бог?“ За тази си смелост той бил заловен и измъчван. Той бил подложен на мъчения с особена жестокост, а след това пронизан с копия. Така Парамон загинал като свидетел на вярата.

Филумен също живял през трети век и бил християнин от Гърция или Киликия (източниците се различават). По време на управлението на същия император Деций той бил арестуван за отказ да се поклони на езически идоли. Подложен е бил на продължителни и тежки мъчения: побоища, фрактури на тялото и огън. Но Филумен смело повтарял, че няма да се отрече от Христос. В крайна сметка бил обезглавен.

26 ноември: Какъв обичай трябва да спазват всички майки на църковния празник утре

Какво не бива да правите на 29 ноември

Не повишавайте тон - споровете на този ден „провокират“ неприятности през зимата. Не можеш да даваш големи заеми - предците ни са казвали: „Ако дадеш назаем на някого, ще се разделиш с късмета си. “

Забранено е да се работи с остри предмети - лесно е да се нараните на този ден и това „води до лош късмет тази зима“.

Народни поличби и традиции за 29 ноември

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден. Мразовит ден означава стабилна и студена зима. Ако вали лек сняг - очаквайте суха и мразовита зима. Ако денят е тих, без вятър - декември ще бъде спокоен. Ако дърветата са покрити със скреж, очакват се силни студове в близко бъдеще. Ако вятърът е силен и потрепва дърветата - очаквайте снежни бури и виелици през следващите дни.

29 ноември е бил известен в народния свят като Парамон Зимобор. Това име е дадено на деня заради поверието, че зимата най-накрая е взела връх и започва да се „бори“ с есента. Според народното поверие, след св. Парамон вече няма да има топлина.

Църковен празник на 28 ноември: Поличбата, която вещае голямо щастие