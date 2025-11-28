ЦСКА предприема важен ход за един от най-перспективните си млади футболисти

Ръководството на българския футболен гранд ЦСКА ще предприеме важна стъпка за един от най-перспективните си млади футболисти - Георги Чорбаджийски. "Червените" смятат да започнат преговори за нов договор с 21-годишния полузащитник, който е разглеждан като играч с голям потенциал, съобщава "Тема Спорт". Ако всичко протече гладко в преговорите, се очаква Чорбаджийски да подпише нов договор с ЦСКА в най-скоро време.

ЦСКА предлага нов договор на Георги Чорбаджийски

Георги Чорбаджийски има договор с ЦСКА до лятото на 2027 година. Контрактът му бе удължен през миналото лято, но в Борисовата градина вече мислят за подновяване на договора му. В момента Чорбаджийски не попада в плановете на Христо Янев, но остава като перспективен играч за "червените". В ЦСКА искат да изградят ядро от български футболисти, а Чорбаджийски може да бъде един от играчите, които да се превърнат в основна част от отбора.

Припомняме, че преди дни ЦСКА поднови договора с друг млад български футболист - Петко Панайотов, който получава доверие да бъде титуляр за "червените" и го оправдава с добри игри. Следващият в списъка е именно Чорбаджийски, който има 6 мача в Първа лига през този сезон. ЦСКА иска да го обвърже дългосрочно, за да не рискува да го изгуби след изтичането на настоящия му контракт. Очаква се разговорите за нов договор да приключат най-късно до края на зимата.

