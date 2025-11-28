Краят на монопола на БДЖ: Само една фирма предложи да управлява частни влакове

Само една компания е изявила желание да конкурира БДЖ в жп превозите на пътници в страната - "Ивкони Експрес" е подала оферти за два лота от конкурса за възлагане на новата обществена услуга за пътнически жп превози, в която за пръв път се допускат частни оператори. Новите договори ще влязат в сила от 13 декември 2026 г., когато изтича монополът на "БДЖ-Пътнически превози".

Новината съобщи вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов, след като снощи изтече крайният срок за подаване на оферти. В 12:00 ч. офертите бяха декриптирани, като по-късно се очаква да се разберат повече подробности за тях.

"Има подадени общо 5 оферти, но реално са от двама оператори. За първия, западния район, е подала само БДЖ-Пътнически превози. За другите два лота както тя, така и “Ивкони Експрес”. Вървим напред с процедурата и се надяваме до края на годината да приключим с оценката на офертите, след което ще има яснота кой оператор къде ще действа", каза вицепремиерът Караджов.

Как ще изглежда процедурата?

Възлагането на договорите ще бъде на регионален принцип, като за целта жп мрежата беше разделена на три лота – западен, северен и южен. Всеки от лотовете включва и второстепенни линии, като ще бъде обслужван от депо на своята територия - София за западния лот, Горна Оряховица за северния и Пловдив за южния.

Всички експресни, международни и нощни бързи влакове попадат в западния лот с депо София, което означава и най-печелившите линии от София до Варна и от София до Бургас. Затова и се очакваше този лот да остане за изпълнение от "БДЖ-Пътнически превози". Държавният превозвач е единственият кандидат за този лот. За другите два лота БДЖ ще е в конкуренция с "Ивкони Експрес" - жп поделението на компанията, която държи голяма част от автобусните пътнически превози в страната.

В южния лот са включени бързи влакове между Пловдив и Варна през Карнобат и през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района, но не и например Пловдив–Бургас. В северния лот са включени бързи влакове от Русе до Варна и до Пловдив през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района.

