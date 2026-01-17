Нов рекорд за България за американските визи: Близо ли сме до исторически обрат с пътуванията?

България отбеляза ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 г. Това показват публикуваните в петък официални данни на Държавния департамент, съобщава Министерство на външните работи. Още през ноември Actualno.com поиска данните за изминалата година, но от външното ни министерство подчертаха пред екипа ни, че ще има забавяне. През 2024 г. данните бяха обявени на 27 ноември.

Сега постигнатият процент от 5,11, най-ниският за страната ни от почти две десетилетия, непосредствено след отчитането на рекорден спад за предходната финансова година, ясно показва, че България бележи стабилен и видим напредък по изпълнението на този основен критерий за включване на страната ни в Програмата на САЩ за безвизово пътуване.

"Постигането на още по-нисък процент откази е уверена стъпка по пътя към реализирането на тази стратегическа цел за страната ни", коментира министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев, цитиран от пресцентъра си. "Изразявам благодарност към българските граждани за отговорното, честно и открито отношение към процеса по кандидатстване през изминалата година. Само с общите усилия на държавата по изпълнението на техническите критерии и на кандидатите за визи, които подхождат подготвени към този процес, можем да постигнем успех", допълнил още той.

Още: САЩ спират визите за 75 държави, сред тях са Русия, Северна Македония, Сомалия и Афганистан

Снимка: iStock

Първият ни дипломат отдава основно значение за този напредък и на ефективната координация и съвместна работа с американските ни партньори, както и засиленото междуинституционално сътрудничество в областта на сигурността.

С навлизането в новата финансова година за Щатите, Министерството на външните работи обръща внимание, че при толкова ниски стойности всеки отделен отказ оказва влияние върху общия национален резултат, който не трябва да надвишава изискуемия праг от 3%. Затова е важно всяко заявление за виза да бъде внимателно подготвено, коректно подадено и честно представено пред консулските служби на САЩ, добавят от Външно министерство.

Още: САЩ ще преразгледат зелените карти

Ще паднат ли визите?

Към момента само България, Румъния и Кипър от страните от ЕС останаха с визов режим. За да се изпълнят критериите за присъединяване към Програмата за безвизово пътуване на САЩ, трябва да се изпълнят няколко условия - едно от най-важните е именно падане на процентът на отхвърлени молби за американски визи да е под 3 на сто. Това обаче не носи със себе си гаранция за успех на страната. Всичко е въпрос на политически преговори впоследствие, обясниха източници от външното ни министерство пред Actualno.com