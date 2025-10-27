Оранжев и жълт код за валежи в цялата страна

През деня преди обяд валежите от дъжд ще обхванат цяла Източна България, а следобяд от северозапад те ще спират и облачността ще се разкъсва. Интензивни и значителни по количество ще са валежите в отделни райони от Южна и Източна България, съобщават от НИМХ. Оранжев и жълт код са обявени в цялата страна заради валежите. Оранжев код е в сила за Бургас, Кърджали, Хасково и Ямбол.

Навсякъде ще вали дъжд

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад; ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина - от сняг. След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра - около 2 градуса.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури, както и температурата на морската вода ще бъдат 17-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане бавно ще се повишава, но ще се задържи значително по-ниско от средното за месеца.

