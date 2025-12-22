От днес: Не можем да купуваме винетки с плащане по банков път

От днес 22 декември до 31 декември 2025 г. няма да може да се купуват винетки чрез банков превод онлайн, нито през сайта www.bgtoll.bg, нито през мобилното приложение. Освен това от 21:00 ч. на 31 декември до 02:00 ч. на 1 януари абсолютно всички начини за закупуване на винетки ще бъдат недостъпни, включително плащане в брой.

До края на годината винетки ще могат да се купуват чрез плащане с банкова карта онлайн, на гише срещу плащане в брой или чрез терминали за самотаксуване. В страната има 27 областни пътни управления с гишета за продажба и 464 терминала за самотаксуване, а винетки се предлагат и чрез партньорската мрежа на АПИ.

Винетките, купени през 2025 г., могат да се използват с дата на пътуване най-късно до 31 декември 2025 г. включително. „Дата на пътуване след 01.01.2026 г. няма да може да бъде избирана, въпреки че продуктът позволява покупка до 7 дни предварително“, уточняват от тол управлението. Например при покупка на маршрутна карта на 28 декември 2025 г. ще може да се избере дата на пътуване до 31 декември, но не и за 1 януари 2026 г. и след това. В тази връзка шофьорите се призовават да закупят предварително винетките си за нужния период през декември, като се напомня, че те няма да важат след 23:59 ч. на 31 декември.

През целия януари 2026 г. Националното тол управление ще приема плащания в брой както в евро, така и в лева, като рестото ще се връща в евро. Двойното обозначение на цените ще продължи до 8 август 2026 г.

Новите цени на винетките в евро са следните: годишната винетка ще струва 49,60 евро, тримесечната – 27,61 евро, месечната – 15,34 евро, седмичната – 7,67 евро, уикенд винетката – 5,11 евро, а еднодневната – 4,09 евро.

Тричленният състав на ВАС констатира, че от всички видове винетки неправилно закръгляване има единствено на уикенд винетката. Тя първоначално бе с обявена цена от 5,12 евро.

При такса от 10 лв. правилното изчисление е: 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 EUR, което се закръглява до 5,11 EUR. Ето защо, обявяване на цена от 5,12 EUR за уикенд винетка означава, че е закръглено неправилно (в полза на събиращия таксата), което е в противоречие със закона.

Извършено е превалутиране, което според Закона за въвеждане на еврото в Република България /ЗВЕРБ/ трябва да се случи като сумата в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри и пет знака след десетичната запетая, без закръгляне или съкращаване на курса. След получаване на резултата сумата се закръглява само до втория знак след десетичната запетая по математическото правило, описано в закона, посочи съда.