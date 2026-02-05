Най-важните новини за деня: 5 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 февруари 2026 г.
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ ИЛИ ПСИХИЧНО ОТКЛОНЕНИЕ: АНАЛИЗ ЗА ТРОЙНОТО УБИЙСТВО КРАЙ ПЕТРОХАН
Старши експертът от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Тихомир Безлов заяви, че в случая "Петрохан" все още има спекулации и ДАНС трябва да кажат дали са имали или са нямали сигнал за бившата хижа, в която беше извършен тройното убийство. Този случай отново рязко раздели хората на такива, които произвеждат конспирации, на такива, които се отнасят враждебно към такива хора и на такива, които са им приятели, коментира той в студиото на БНТ.Още: Сарафов сравни "Петрохан" с "Туин Пийкс": С намеци за педофилия твърди, че родители саботирали разследването
САМОДЕЙНОСТ ЗА УБИЙСТВОТО В ХИЖА "ПЕТРОХАН". САРАФОВ КАКЪВ Е В СЛУЧАЯ - КОМЕНТАР НА РОМАН ВАСИЛЕВ
Говорим за престъпление срещу държавата, след като ДАНС се занимава със случая и се казва, че го прави от 2 години. Не е нормално да коментираме обаче неща, които са още в началото. Това заяви бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев в коментар за тройното убийство в хижа "Петрохан". Той описа реакцията на отговорните органи като "художествен фолклор и самодейност".
ИЗБОРИТЕ, СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН" И ЗА КАКВО СЕ БОРЯТ ПАРТИИТЕ: ГОВОРИ НИКОЛАЙ ТОМИТОВ (ВИДЕО)
Ние много ясно сме заявили нашите червени линии и те са свързани на първо време с корупцията. Ние няма да толерираме задкулисни договорки, неща, които се случват без публичност, под масата, скрито и т.н. Вие видяхте какво се случи в последното правителство и огромното влияние на Пеевски. Това е първото, което ние няма да допуснем.
ОКОНЧАТЕЛНО: ДЕПУТАТИТЕ ОГРАНИЧИХА БРОЯ НА СЕКЦИИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В СТРАНИ ИЗВЪН ЕВРОСЪЮЗА
Депутатите приеха и на второ четенe промените в Изборния кодекс. Така те окончателно ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложенията бяха внесени от "Възраждане". "За" гласуваха ГЕРБ, "Възраждане" и "Има такъв народ". "Против" се обявиха от "Продължаваме Промяната - Демократична България", "ДПС-Ново начало" и "Алианс за права и свободи".
ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" ТРОВИ ХОРАТА И ИСКА ДАЖЕ ПОВЕЧЕ, ДЪРЖАВАТА КРИЕ И БЕЗДЕЙСТВА
Жителите на Големо село - под комините на ТЕЦ „Бобов дол“ - преживяха още една година със свръхзамърсяване със серен диоксид, показват официалните данни за 2025 г. Въпреки че представляват обществена информация, институциите пазят в тайна тези данни, отчетени с мобилната измервателна станция на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС). От „Грийнпийс“ – България обаче са ги получили по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и показаха притеснителната картина.
КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД РЕШАВА ДАЛИ САРАФОВ Е ГЛАВЕН ПРОКУРОР
Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Апелативен съд - Варна да се установи дали след 21 юли 2025 г. и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов може да продължава да заема поста и да иска възобновяване на дела. На заседанието си на 5 февруари са участвали 12 конституционни съдии, като определението е прието с 9 гласа "за" и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова (от квотата на върховните съдии), Десислава Атанасова и Орлин Колев (от квотата на избраните от Народното събрание), съобщиха от КС.
ПРАВИ ЛИ ЙОТОВА "МРЪСНО" НА РАДЕВ ЗА ИЗБОРИТЕ: АНАЛИЗ НА СОЦИОЛОЗИ ЗА ПРЕГРУПИРАНЕ
Президентът Румен Радев е трябвало да поиска максимално бързо да бъдат проведени предсрочните парламентарни избори. Това е позицията на социолога от социологическа агенция "Мяра" Първан Симеонов. Няма изгода да се смята, че президентът Илияна Йотова бави предсрочните избори, за да прави "мръсно" на Радев, коментира той в студиото на БНТ. Още: Социолог: Атаката срещу Румен Радев ще го легитимира като политическата алтернатива, той на това се надява
КОЯ Е БИТКАТА НА РУМЕН РАДЕВ? ДОБРОМИР ЖИВКОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)
За всички въпросът кой ще е премиерът изглежда с много висока важност. Добавям и въпроса с Изборния кодекс, който ще видим дали ще получи вето от страна на президента Йотова. Кабинетът трябва да работи по честност, прозрачност и осигуряване на високо качество на изборния процес.
КАБИНЕТЪТ "ЖЕЛЯЗКОВ" Е (ПОЧТИ) НАЙ-ДЪЛГО УПРАВЛЯВАЛИЯТ В ОСТАВКА В ИСТОРИЯТА
Кабинетът на Росен Желязков ще стане вторият най-дълго управлявал в оставка в демократичната история на страната ни, показва справка на Actualno.com и то при условие, че всички очаквани срокове се запазят и новата служебна власт положи клетва на 19 февруари (с цел предсрочните парламентарни избори да са на 19 април).
"СПЕЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ" МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И САЩ ПРИНУДИЛИ ЖЕЛЯЗКОВ ДА ПОДПИШЕ СЪВЕТА ЗА МИР
Премиерът в оставка Росен Желязков е подписал т.нар. Харта за участие на България в "Съвета за мир" на американския президент Доналд Тръмп в Давос заради "специални проблеми" между САЩ и България. Това твърди в своя позиция евродепутата от Европейската народна партия (ЕНП) и българската ДСБ Радан Кънев в профила си в социалните мрежи. Той е поставил лично въпроса на заседание на групата на десните в европарламента.
НАБЪРЗО МЪСК СТАНА ВРАГ НОМЕР ЕДНО НА РУСКАТА АРМИЯ - ЗАРАДИ STARLINK (ОБЗОР - ВИДЕО)
Нова неприятна изненада за руската армия в Украйна вече е факт. Бързите в крайна сметка действия на SpaceX на Илон Мъск що се отнася до услугите на Starlink определено дават резултат и това се вижда от огромния брой коментари и открито недоволство в Z-каналите – няма руски военнопропаганден канал в Телеграм, който да не коментира как ограниченията са ударили по възможностите на руската армия да използва дронове. Достатъчно е да се направи преглед на един от най-популярните - "Рибар", и да се види колко много препубликувани публикации по темата от други канали има там. "Рибар" е еталон за Z-обществото, защото е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, който е лично награждаван от руския диктатор Владимир Путин. Публикациите на канала сочат и какви маневри предприема Кремъл извън официално заявяваните.
НАГЛОСТ ДО НЕБЕСАТА: РУСИЯ ДОБАВИ ОЩЕ ЕДНО ГОЛЯМО "ИСКАМ" В ПЪЛНАТА КУПА С УЛТИМАТУМИ ЗА МИР
Максималистичните искания на Русия, за да има мир в Украйна и да приключи войната, която самият диктатор Владимир Путин подпали през февруари 2022 г., са ясни отдавна. Вместо обаче да прави отстъпки, както е присъщо за международни преговори, Москва очевидно добавя още желания в дългия си списък. Самите руски медии вече тръбят за новата претенция на Кремъл, цитирайки западен източник, запознат с преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.
ПРЕГОВОРИТЕ ЗА УКРАЙНА В АБУ ДАБИ: ГОТОВ ЛИ Е НАИСТИНА ПУТИН ЗА МИР?
Поредният кръг от посредничени от САЩ преговори за мир в Украйна се проведе вчера в Абу Даби, като и днес, 5 февруари, се очаква следващата сесия. Общата перспектива за страната остава не по-малко мрачна, докато страната се доближава до четвъртата годишнина от началото на руската война. Въпреки това има признаци, че резултатите от проведените тази седмица преговори лице в лице може най-сетне да дадат отговор на един ключов въпрос: сериозен ли е в намеренията си руският диктатор Владимир Путин?
АКО ПУТИН НАПАДНЕ ЛИТВА: КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ВОЙНАТА?
Според много европейски лидери в областта на сигурността и политиката, руско нахлуване в държавите-членки на НАТО и ЕС става все по-вероятно поради напрежението в европейските отношения. Според The Wall Street Journal, преди се смяташе, че Русия няма да може да заплаши НАТО до 2029 г. Сега има нарастващ консенсус, че подобна криза може да се случи много по-рано – преди Европа да е в състояние да се бори.