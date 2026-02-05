Най-важните новини за деня: 5 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 февруари 2026 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ ИЛИ ПСИХИЧНО ОТКЛОНЕНИЕ: АНАЛИЗ ЗА ТРОЙНОТО УБИЙСТВО КРАЙ ПЕТРОХАН

Старши експертът от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Тихомир Безлов заяви, че в случая "Петрохан" все още има спекулации и ДАНС трябва да кажат дали са имали или са нямали сигнал за бившата хижа, в която беше извършен тройното убийство. Този случай отново рязко раздели хората на такива, които произвеждат конспирации, на такива, които се отнасят враждебно към такива хора и на такива, които са им приятели, коментира той в студиото на БНТ.Още: Сарафов сравни "Петрохан" с "Туин Пийкс": С намеци за педофилия твърди, че родители саботирали разследването

САМОДЕЙНОСТ ЗА УБИЙСТВОТО В ХИЖА "ПЕТРОХАН". САРАФОВ КАКЪВ Е В СЛУЧАЯ - КОМЕНТАР НА РОМАН ВАСИЛЕВ

Говорим за престъпление срещу държавата, след като ДАНС се занимава със случая и се казва, че го прави от 2 години. Не е нормално да коментираме обаче неща, които са още в началото. Това заяви бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев в коментар за тройното убийство в хижа "Петрохан". Той описа реакцията на отговорните органи като "художествен фолклор и самодейност".

ИЗБОРИТЕ, СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН" И ЗА КАКВО СЕ БОРЯТ ПАРТИИТЕ: ГОВОРИ НИКОЛАЙ ТОМИТОВ (ВИДЕО)

Ние много ясно сме заявили нашите червени линии и те са свързани на първо време с корупцията. Ние няма да толерираме задкулисни договорки, неща, които се случват без публичност, под масата, скрито и т.н. Вие видяхте какво се случи в последното правителство и огромното влияние на Пеевски. Това е първото, което ние няма да допуснем.

ОКОНЧАТЕЛНО: ДЕПУТАТИТЕ ОГРАНИЧИХА БРОЯ НА СЕКЦИИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В СТРАНИ ИЗВЪН ЕВРОСЪЮЗА

Депутатите приеха и на второ четенe промените в Изборния кодекс. Така те окончателно ограничиха броя на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз. Изключение правят консулствата и дипломатическите представителства. Предложенията бяха внесени от "Възраждане". "За" гласуваха ГЕРБ, "Възраждане" и "Има такъв народ". "Против" се обявиха от "Продължаваме Промяната - Демократична България", "ДПС-Ново начало" и "Алианс за права и свободи".

ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" ТРОВИ ХОРАТА И ИСКА ДАЖЕ ПОВЕЧЕ, ДЪРЖАВАТА КРИЕ И БЕЗДЕЙСТВА

Жителите на Големо село - под комините на ТЕЦ „Бобов дол“ - преживяха още една година със свръхзамърсяване със серен диоксид, показват официалните данни за 2025 г. Въпреки че представляват обществена информация, институциите пазят в тайна тези данни, отчетени с мобилната измервателна станция на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС). От „Грийнпийс“ – България обаче са ги получили по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и показаха притеснителната картина.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД РЕШАВА ДАЛИ САРАФОВ Е ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Апелативен съд - Варна да се установи дали след 21 юли 2025 г. и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов може да продължава да заема поста и да иска възобновяване на дела. На заседанието си на 5 февруари са участвали 12 конституционни съдии, като определението е прието с 9 гласа "за" и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова (от квотата на върховните съдии), Десислава Атанасова и Орлин Колев (от квотата на избраните от Народното събрание), съобщиха от КС.

ПРАВИ ЛИ ЙОТОВА "МРЪСНО" НА РАДЕВ ЗА ИЗБОРИТЕ: АНАЛИЗ НА СОЦИОЛОЗИ ЗА ПРЕГРУПИРАНЕ

Президентът Румен Радев е трябвало да поиска максимално бързо да бъдат проведени предсрочните парламентарни избори. Това е позицията на социолога от социологическа агенция "Мяра" Първан Симеонов. Няма изгода да се смята, че президентът Илияна Йотова бави предсрочните избори, за да прави "мръсно" на Радев, коментира той в студиото на БНТ. Още: Социолог: Атаката срещу Румен Радев ще го легитимира като политическата алтернатива, той на това се надява

КОЯ Е БИТКАТА НА РУМЕН РАДЕВ? ДОБРОМИР ЖИВКОВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

За всички въпросът кой ще е премиерът изглежда с много висока важност. Добавям и въпроса с Изборния кодекс, който ще видим дали ще получи вето от страна на президента Йотова. Кабинетът трябва да работи по честност, прозрачност и осигуряване на високо качество на изборния процес.

КАБИНЕТЪТ "ЖЕЛЯЗКОВ" Е (ПОЧТИ) НАЙ-ДЪЛГО УПРАВЛЯВАЛИЯТ В ОСТАВКА В ИСТОРИЯТА

Кабинетът на Росен Желязков ще стане вторият най-дълго управлявал в оставка в демократичната история на страната ни, показва справка на Actualno.com и то при условие, че всички очаквани срокове се запазят и новата служебна власт положи клетва на 19 февруари (с цел предсрочните парламентарни избори да са на 19 април).

"СПЕЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ" МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И САЩ ПРИНУДИЛИ ЖЕЛЯЗКОВ ДА ПОДПИШЕ СЪВЕТА ЗА МИР

Премиерът в оставка Росен Желязков е подписал т.нар. Харта за участие на България в "Съвета за мир" на американския президент Доналд Тръмп в Давос заради "специални проблеми" между САЩ и България. Това твърди в своя позиция евродепутата от Европейската народна партия (ЕНП) и българската ДСБ Радан Кънев в профила си в социалните мрежи. Той е поставил лично въпроса на заседание на групата на десните в европарламента.

НАБЪРЗО МЪСК СТАНА ВРАГ НОМЕР ЕДНО НА РУСКАТА АРМИЯ - ЗАРАДИ STARLINK (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нова неприятна изненада за руската армия в Украйна вече е факт. Бързите в крайна сметка действия на SpaceX на Илон Мъск що се отнася до услугите на Starlink определено дават резултат и това се вижда от огромния брой коментари и открито недоволство в Z-каналите – няма руски военнопропаганден канал в Телеграм, който да не коментира как ограниченията са ударили по възможностите на руската армия да използва дронове. Достатъчно е да се направи преглед на един от най-популярните - "Рибар", и да се види колко много препубликувани публикации по темата от други канали има там. "Рибар" е еталон за Z-обществото, защото е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, който е лично награждаван от руския диктатор Владимир Путин. Публикациите на канала сочат и какви маневри предприема Кремъл извън официално заявяваните.

НАГЛОСТ ДО НЕБЕСАТА: РУСИЯ ДОБАВИ ОЩЕ ЕДНО ГОЛЯМО "ИСКАМ" В ПЪЛНАТА КУПА С УЛТИМАТУМИ ЗА МИР

Максималистичните искания на Русия, за да има мир в Украйна и да приключи войната, която самият диктатор Владимир Путин подпали през февруари 2022 г., са ясни отдавна. Вместо обаче да прави отстъпки, както е присъщо за международни преговори, Москва очевидно добавя още желания в дългия си списък. Самите руски медии вече тръбят за новата претенция на Кремъл, цитирайки западен източник, запознат с преговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.

ПРЕГОВОРИТЕ ЗА УКРАЙНА В АБУ ДАБИ: ГОТОВ ЛИ Е НАИСТИНА ПУТИН ЗА МИР?

Поредният кръг от посредничени от САЩ преговори за мир в Украйна се проведе вчера в Абу Даби, като и днес, 5 февруари, се очаква следващата сесия. Общата перспектива за страната остава не по-малко мрачна, докато страната се доближава до четвъртата годишнина от началото на руската война. Въпреки това има признаци, че резултатите от проведените тази седмица преговори лице в лице може най-сетне да дадат отговор на един ключов въпрос: сериозен ли е в намеренията си руският диктатор Владимир Путин?

АКО ПУТИН НАПАДНЕ ЛИТВА: КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ВОЙНАТА?

Според много европейски лидери в областта на сигурността и политиката, руско нахлуване в държавите-членки на НАТО и ЕС става все по-вероятно поради напрежението в европейските отношения. Според The ​​Wall Street Journal, преди се смяташе, че Русия няма да може да заплаши НАТО до 2029 г. Сега има нарастващ консенсус, че подобна криза може да се случи много по-рано – преди Европа да е в състояние да се бори.