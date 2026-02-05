24 часа внимание за самотните пенсионери: Гривна с изкуствен интелект се грижи за Янко Атанасов

Днешният герой Янко Атанасов вярва в правилата и обича да говори за тях.

„Уважавай, за да бъдеш уважаван. Без уважение няма прогрес. Говори открито, бягай от клюките. Бъди отговорен, достоен.“

Откъде е научил тези думи? Не от място, от което човек обикновено очаква поучителни мъдрости. Янко ги е запомнил от дългите години, в които е работил като надзирател в затвора в Бобов дол. Чувал ги е непрекъснато от своя началник, който държал на реда и го съветвал за всичко. Неговите наставления и до днес са се запечатали в главата му.

Сега Янко е пенсионер и живее сам в Кюстендил. Жена му е починала от онкологично заболяване. „До последно не ми каза, че е болна“, казва той. Янко попада в определението „самотни възрастни хора“ и общината полага специални грижи за него. А докато движи ръката си, на китката му забелязваме предмет - гривна със специално предназначение.

Умно устройство срещу припадъците

С времето здравословните проблеми на Атанасов започват да определят все по-осезаемо ежедневието му. Първо му откриват коксартроза, която затруднява движението му. По-късно идва и диагнозата епилепсия – припадъци, които не могат да се предвидят. Лекарите са категорични: не бива да се отдалечава много от дома си и трябва да бъде внимателен, защото е застрашен от падания.

Именно тогава в живота му се появява едно умно устройство – гривната за дистанционна грижа Telecare на A1.

Какво прави гривната, как помага на самотни и боледуващи хора като Янко? Тя следи жизнени показатели като пулс, кръвно налягане и сатурация; разполага също с детектор за падане и неподвижност и със SOS бутон. Гривната е с вграден изкуствен интелект и е свързана с денонощен помощен център, в който работят медицински специалисти. При засечена аномалия или подаден сигнал от потребителя, от центъра се свързват незабавно с човека и координират реакцията. Услугата Telecare на A1 се използва от около 500 души в близо 90 общини в страната и е замислена като технологична подкрепа към човешката грижа.

Янко Атанасов

Освен гривната за Янко Атанасов се полагат значителни грижи от общината. „Добринка Котева - така се казва жената от общината, която идва при мен. Чуваме се по телефона, сутринта ми се обади, отиде да ми вземе лекарствата, а после нещо ще ми сготви. Пита ме винаги: Янче, какво ти се яде, и се старае да ми помогне от сърце. Каквото наготви, винаги ми харесва. Грижи се много за мен“, споделя той. И отново се връща към разказа си за неговия началник. Който го учил, че ако иска другите да бъдат отговорни към него, трябва да бъде отговорен спрямо тях. И така било навсякъде - от обитателите на затвора до свободния свят.

Да бъдеш забелязан

Поставянето на Telecare гривна на хора в затруднено положение като Янко Атанасов се усеща като полза и от социалните работници в Кюстендил.

„Преди ни трябваха часове, понякога дни, за да разберем, че с някого има проблем. Сега това се случва за минути“, казва Ивона Кирилова, ръководител на проекта.

Преди често научавали за инцидент по начин, който забавя много времето за реакция - когато възрастният човек не си вдигне телефона или съсед подаде сигнал. Днес вече сигналите идват директно – чрез SOS бутона (ползвателят на гривната може да го натисне във всеки момент) или автоматично – при падане и неподвижност гривната сама подава сигнал към центъра.

По думите на Кирилова проблемите със самотните възрастни хора са два. Първият е физическият риск – падане, припадък, липса на навременна реакция. Вторият е самотата - затвореният начин на живот без много социални контакти.

24-часова сигурност

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов казва, че ефектът от Telecare услугата е осезаем.

„Нивото на сигурност се подобри. Това са хора, които живеят без децата си, без близки наоколо. Освен самотата, най-много ги плаши мисълта, че няма кой да обърне внимание, ако стане нещо с тях“

Услугата се предоставя в изпълнение на проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Кюстендил, по процедура BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги", финансирано от Европейския съюз, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027., по който в общината са обхванати 269 самотно живеещи възрастни хора, а към момента 19 от тях са използвали Telecare гривни. „Telecare гарантира 24-часова сигурност на потребителите и разширява грижата, която можем да им осигурим“, допълва кметът.

„В този проект никой не работи сам. От самото начало Telecare събра на една маса хора с различна роля, но с една цел – кметове, социални работници и нашия екип. Сработихме се на практика – с разговори, доверие и разбиране за реалните нужди на възрастните хора в малките населени места. Когато всички сме част от един екип, технологията започва да има смисъл. Става мост между хората, които се грижат, и хората, които имат нуждата от нея“, казва Ивайло Васев, старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“ в A1.

…А вечер Янко първо пуска спорта. „Големият синковец ми е нагласил спортните програми. Баскетбол гледам, волейбол, но най-много обичам футбола“, казва Атанасов, който е и заклет левскар. След това взема книгата, която държи до леглото си - четенето запълва също голяма част от времето му и той не го разменя лесно за телевизора. Предлагаме му да отвори на случайно място и да прочете нещо. Пасажът гласи:

„Като живее на земята човек е изложен на изпитания и трудности, които трябва да разрешава правилно. Ако не ги реши правилно, идват лошите последствия. Нужно е да пазиш чистота в мислите и в чувствата си – това наричаме хигиена на мислите и чувствата. От това зависи здравословното състояние на човешкия организъм. Това е хигиената на любовта. Който живее според изискванията на тази хигиена, не пита защо този или онзи не го обича. Той идва на земята, за да възприема любовта и да я предаде на хората.“

Книгата е на Дънов.

А на нашия герой, изглежда, му върви на добри началници.