От февруари ще има еднодневна винетка

От 3 февруари 2026 г. ще бъде въведена еднодневната винетка, която ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за 24 часа.

Всеки шофьор може да провери валидността на винетката си на интернет страницата на Националното тол управление - www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка".

След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на АПИ или от партньорската търговска мрежа. Статусът може да е "активен", "с изтекъл срок" или "неизползван" в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност. Купуването й до 30 календарни дни по-рано помага на шофьорите да планират навреме пътуванията си около празниците, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В първия ден на новата 2026 г. изтича валидността на над 7000 годишни винетки, а през януари и февруари на над 682 000.

Цените няма да се променят

Цените на винетките няма да се променят от 1 януари 2026 г., но ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изисква допълнителни действия от потребителите.

При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път обаче ще се извършват в евро.

Годишна винетка през 2026 г. ще струва 49,60 евро (97 лв.), 3-месечната - 27,61 евро (54 лв.), месечната - 15,34 евро (30 лв.), седмичната - 7,67 евро (15 лв.), уикенд винетката - 5,11 евро (10 лв.), а еднодневната - 4,09 евро (8 лв.).

Временни смущения в системите заради еврото

Заради преминаването към евро ще има временни прекъсвания на платежните системи на Националното тол управление. От 22 декември до 31 декември 2025 г. временно няма да може да се купува винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално тол управление - www.bgtoll.bg и мобилното приложение. Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро.

Източник: БГНЕС

Потребителите, които най-често използват този канал за плащания, са уведомени по електронна поща.

През този период винетки ще могат да се купуват с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой и чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишетата са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат купени и от партньорската мрежа на АПИ.

Маршрутните карти, купени през 2025 г., могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31 декември 2025 г. включително. Дата на пътуване след 1 януари 2026 г. няма да може да бъде избирана, въпреки че продуктът позволява покупка до 7 дни предварително. При покупка на маршрутна карта на 28 декември 2025 г. например, ще може да се избере дата на пътуване до 31 декември 2025 г., но не и за 1 януари 2026 г. и след това.

От 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 2:00 ч. на 1 януари 2026 г. всички канали за продажба на Националното тол управление, както и тези на Националните доставчици на услуги, ще бъдат временно недостъпни. Прекъсването е необходимо във връзка с извършване на планирана техническа поддръжка и последващи проверки за нормално функциониране на системите. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъде възможно.

Препоръката към шофьорите, на които им предстои пътуване в посочените периоди, е да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, като имат предвид, че маршрутните карти могат да бъдат използвани до 31 декември 2025 г. включително.