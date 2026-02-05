Спорт:

Свлачище затруднява движението по пътя за село Кремен

Свлачище затруднява движението по пътя за село Кремен. Частично е възстановено движението по пътя за село Кремен, в участъка от разклона на главен път II-19 до селото в община Банско. След като за кратко време пътят беше затворен, едното платно вече е отворено за преминаване.

Продължават дейностите по отстраняване на свлечените скални маси и обезопасяване на участъка. От община Банско призовават преминаването по пътя да бъде с повишено внимание.

Елин Димитров
