Първият в Европа робот бариста RobotAnno Al приготвя персонализирани напитки в Kaufland

Първият в Европа робот бариста RobotAnno Al вече приготвя персонализирани напитки за клиентите на Kaufland в столичния квартал „Малинова долина“. На базата на изкуствен интелект роботът може да възпроизведе всяка снимка върху пяната на капучино и да създаде истинско произведение на изкуството в чашата с кафе.

„Внедрените в RobotAnno Al изкуствен интелект и прецизна роботика му позволяват да създава персонализирани напитки като изцяло репликира опитен бариста майстор. Той извършва без човешка намеса целия процес от смилането на кафето, през разпенването на млякото до декорирането на избраната напитка, като гарантира безупречна хигиена, качество и вкус на напитката. Благодарим на Kaufland, че се съгласиха първият за Европа робот бариста да бъде разположен на тяхна територия и да радва посетителите им по един изключително позитивен и иновативен начин.“, коментира Асен Янев, управител на Макси Кетъринг ЕООД.

RobotAnno Al предлага на клиентите на Kaufland - Малинова долина 15 вида напитки на основата на кафе и една, която е само с мляко. В зависимост от съдържанието им и сложността на персонализираната декорация, напитките се предлагат в ценовия диапазон между 1,4 и 3 евро.

„Изборът да поставим робота бариста в точно този филиал на Kaufland не е случаен. Поради близостта си до Студентстки град тук живеят много млади и любопитни към иновациите хора, които вярвам, че ще усмихнем по един оригинален начин. Това е поредната ни иновация от нашата One Stop Shopping концепция, с която даваме възможност на клиентите ни да намират всичко необходимо за техните нужди под един покрив. И едновременно с това предоставяме възможност на нашите партньори наематели да растат едновременно с нас, осигурявайки им достъп до милионите ни клиенти седмично.“, коментира Петър Пекалиев, ръководител „Централно управление на недвижимостите“ в Kaufland България.

На територията на Kaufland функционират 766 търговски обекта на над 170 партньора от 42 различни бранша. Сред тях са както утвърдени търговски вериги, така и стартъп компании, които получават реален шанс за растеж и експанзия в нови населени места благодарение на Kaufland. Пример за това е Pizza Cantonata, които са от Плевен, но избират за пилотна локация в София Kaufland в XO Park. Pizza House, които са от Хасково, вече си партнират успешно на територията на Kaufland в Пловдив, Димитровград, Кърджали и Казанлък. Подобен пример е и веригата сладкарници „Попимони“ от Пловдив, чийто първи физически обект е открит на територията на Kaufland през 2014 г. Днес те управляват 6 сладкарници в хипермаркети от веригата в Пловдив и Пазарджик.