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Откриха издирваното 7-годишно дете в морето край Созопол

26 август 2026, 15:02 часа 908 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato elements
Откриха издирваното 7-годишно дете в морето край Созопол

Откриха трупа на издирваното 7-годишно момченце, изчезнало във водата на плаж "Хармани" в Созопол. Детето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост. В издирването му се включват няколко екипа с два полицейски катера, дрон и патрули по суша.

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Сигналът е подаден от 52-годишния баща на детето във вторник около 19:00 часа. По данни на полицията мъжът е завел трите си деца на плажа. При влизане във водата с момчето двамата били повлечени от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, но детето изчезнало в бурното море.

Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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