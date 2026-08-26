Откриха издирваното 7-годишно дете в морето край Созопол

Откриха трупа на издирваното 7-годишно момченце, изчезнало във водата на плаж "Хармани" в Созопол. Детето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост. В издирването му се включват няколко екипа с два полицейски катера, дрон и патрули по суша.

ОЩЕ: Издирват 7-годишно дете в морето край Созопол (ВИДЕО)

Сигналът е подаден от 52-годишния баща на детето във вторник около 19:00 часа. По данни на полицията мъжът е завел трите си деца на плажа. При влизане във водата с момчето двамата били повлечени от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, но детето изчезнало в бурното море.

Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море.