Един от българските клубове в елита отнесе сурово наказание от ФИФА

Един от клубовете в родния елит се натъкна на сериозен проблем по време на летния трансферен прозорец. Въпреки че сезонът в Първа лига вече започна, отборите все още могат да привличат нови футболисти до полунощ на 8 септември. Това не се отнася до един от клубовете, който получи забрана за входящи и изходящи трансфери от ФИФА. Става въпрос за Ботев Враца. От световната футболна федерация блокираха всички покупки и продажби на футболисти за следващите три трансферни периода.

ФИФА наложи забрана на Ботев Враца

Това означава, че врачани няма да могат да действат на трансферния пазар до края на летния прозорец през 2027 година. Наказанието е в сила от 24 август 2026 година. ФИФА предприе тези мерки поради оплакване на бивш футболист на Ботев Враца за неизплатени суми. Името на въпросния играч, чието оплакване пред световния орган е прието, не е споменато. Санкцията може да бъде вдигната, ако от Ботев Враца докажат, че са извършили плащането към жалбоподателя.

ОЩЕ: Тревога в тим от Първа лига: Миналия сезон се бореше за място в Европа, а сега - за оцеляване

Това не е първият път през последните години, в който врачани се сблъскват с подобен проблем. През 2025 година ФИФА наложи същото наказание, но клубът успя да го реши преди края на зимния трансферен период, с което избегна проблеми при регистрирането на новите си попълнения. Иначе, на този етап "зелените лъвове" се подсилиха с шестима нови играчи. Във Враца пристигнаха Сейни Санянг, Филип Гигов, Мартин Димитров, Самуил Мечев, Абдула Кичуков и Преслав Боруков.

ОЩЕ: Феномен в българския футбол! Тим от Първа лига даде невероятен пример на останалите отбори