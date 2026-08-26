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5 години преди Алкарас да се роди, Серина Уилямс триумфира на US Open... а днес играха рамо до рамо

26 август 2026, 15:23 часа 694 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
5 години преди Алкарас да се роди, Серина Уилямс триумфира на US Open... а днес играха рамо до рамо

Насладете се на момента - и правете това, което ви казва Серина Уилямс. Ето така Карлос Алкарас се завърна на корта на US Open, като партнираше на великата американска тенисистка при нейното завръщане на родния ѝ турнир от Големия шлем след четиригодишно отсъствие. Обновеният формат на смесените двойки беше подложен на критики, че дава предимство на привлекателността на най-големите звезди в индивидуалния тенис за сметка на утвърдените играчи на двойки. Но публиката се отзова и създаде страхотна атмосфера за главното събитие на турнира, като около 15 000 души изпълниха стадион "Артър Аш".

Алкарас и Уилямс взривиха US Open, но отпаднаха на крачка от 1/2-финалите

Във вторник и четирите двойки, съставени от специалисти в двойките, загубиха от отбори от индивидуални играчи, докато Алкарас и Уилямс отпаднаха на 1/4-финалите. Седемкратният шампион Големия шлем Алкарас изигра първия си състезателен мач от април насам, след като получи контузия на китката, докато 23-кратната шампионка от Големия шлем Уилямс се състезаваше в Ню Йорк за първи път, откакто се оттегли от тениса през 2022 г.

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Двамата бяха посрещнати с бурни овации и бяха подкрепяни с възгласи през целия си мач, който спечелиха с 5:3, 4:1 срещу британеца Лойд Гласпул и новозеландката Ерин Рутлиф. 44-годишната Уилямс спечели титлата в смесени двойки на US Open в оригиналния му формат заедно с Макс Мирни през 1998 г. - пет години преди раждането на Алкарас. Почти 30 години по-късно Уилямс все още имаше състезателен дух. Тя и Алкарас се наслаждаваха на момента, играеха с усмивки на лицата си и се подкрепяха взаимно след спечелване на точка.

Серина Уилямс и Карлос Алкарас

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В интервю по време на смяната на страните Алкарас каза: "Играя редом с единствената и неповторима Серена Уилямс, така че какво друго мога да направя? Просто да се наслаждавам и да се опитвам да правя нещата, които тя ми каза да правя." Сътрудничеството им се подобри бързо още в първия им мач, като спечелиха осем от последните девет гейма и си осигуриха победата. Въпреки това, те не успяха да се класират за 1/2-финалите в сряда, след като италианецът Флавио Коболи, заемащ шесто място в световната ранглиста, и швейцарката Белинда Бенчич спечелиха 1/4-финала с 5-4 (7-4), 4-1.

Въпреки че отсъстваше от кортовете в продължение на четири месеца, Алкарас обнадежди тенис света, че отново се намира в най-добрата си форма. Той изглеждаше, че играе без проблеми и е напълно възстановен да преследва втори пореден триумф в Ню Йорк. Не всичко обаче мина гладко за водещите тенисисти в Тура. 24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович и световната №1 при дамите Арина Сабаленка отпаднаха рано от турнира, победени от Хенри Патън и Катерина Синякова. 

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Серина Уилямс US open Карлос Алкарас
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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