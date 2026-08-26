"Излишен шум": Димитър Стоянов обясни защо на Русия не й трябва самолет да разузнава в България

"Това беше излишен шум, поради простата причина, че както страните членки на НАТО и Руската федерация притежават достатъчно много сензори в космическото пространство", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на блиц-контрол в ресорната комисия в 52-ото Народно събрание и в отговор на въпрос от "Прогресивна България" дали руският противопожарен самолет е прелитал над Безмер, над авиобаза "Граф Игнатиево" или друга авиобаза, отклонявал ли се е и имал ли е разузнавателна мисия над страната ни.

Министърът заяви, че разрешението за прелитане на руския противопожарен самолет е имало разрешение по дипломатически път за прелитане за противопожарна мисия.

На колко км от Безмер е прелетял?

От думите на министъра стана ясно, че самолетът е минал на 60-70 км северно от Безмер, както и че не е прелетял над авиобаза "Граф Игнатиево".

"Не е имало отклонение от зададената линия на полета. Няма индикации от партньорски служби, включително и от нашите, че самолетът е извършил разузнавателен борд", добави министърът.

Относно безопасноста в Безмер в контекста на заплахата от Иран и дали се налага допълнителна охрана, министърът каза, че такова нещо не е необходимо.

Проблемите в българската авиация

Министърът на отбраната бе попитан във връзка с казуса със старши-лейтенант Радостин Влайчовски, пилот на МиГ - 29, който обяви, че напуска ВВС с писмо до премиера Румен Радев.

"Въпросът е това, което е написано отговаря на действителността. И дали това написано не е с години назад", каза министърът и посочи, че в България не се лети адекватно във ВВС от 1997 г.

"Този проблем не е от днес, не е от вчера, а от години. Подготовката на нашите летци не е такава, каквато искаме. Ние не можем да достигнем санитарния минимум от 80 часа. Ясно е, не го достигаме, трябват много повече места, но нямаме възможост да ги осигурим", каза Стоянов.

Междувременно стана ясно, че няма втора ръка F-16 и "Грипен"-и, нито да ни бъдат предоставени, нито да бъдат закупени, а страната ни търси решение с МиГ-овете.

"В ситуацията сме да продължим да експлоатираме МиГ-29, Министерство на отбраната ще направи всичко възможно да достави части, дали от Полша, дали от Унгария", каза още Стоянов. ОЩЕ: Пилот на МиГ-29 напуска ВВС с писмо към Радев: Летя по 30 минути на седмица, взимаш от бедните и даваш на богатите

Боеприпаси за F-16

В рамките на комисията по отбрана с 15 гласа "за" депутатите от комисията приеха Доклада за изпълнение на програмата за инвестиции в отбраната 2022-2025 г.

По време на обсъждането стана ясно, че страната ни е ориентирана към боеприпаси за F-16, които са евтини, защото други няма да имат икономическа обосновка. ОЩЕ: Пак руски дронове, но не като украинският: Военният министър говори и е скептичен за "Европейската стена" (ВИДЕО)