26 август: Княз Александър Батенберг абдикира окончателно. Опълченците на Шипка бележат славна победа

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

26 август 1886 година: Княз Александър Батенберг абдикира окончателно

На този ден през 1886 г. под натиска на Русия и нестабилната обстановка в страната княз Александър I Батенберг окончателно абдикира. Той назначава регентство, в чийто състав влизат Петко Каравелов, Стефан Стамболов и подполковник Сава Муткуров.

Още с идването си на власт князът открито изразява своето недоволство от Търновската конституция и ограничените правомощия, които тя му предоставя. Той се насочва към съюз с Консервативната партия - още по време на Учредителното събрание нейните лидери се обявяват в подкрепа на идеята за олигархично управление. Князът разчита на нейната помощ, за да засили личната си власт.

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На 27 април 1881 г. с подкрепата на ген.-лейтенант П. К. Ернрот, който по това време е военен министър в България, князът извършва отдавна планирания държавен преврат. Той отменя конституцията и въвежда така наречения режим на пълномощията, който продължава до 1883 г.

Но това не води до очакваните резултати - реномето на княза пада и той се лишава от подкрепата на Русия. Това става причина той да възстанови конституцията още преди да изтече определения от него 7-годишен срок за режим на пълномощията.

Подкрепяйки Съединението на Източна Румелия с Княжество България, князът до известна степен успява да укрепи положението си в страната. Но не успява да стабилизира позициите си на международната политическа сцена.

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След приключването на Сръбско-българската война (1885 г.), в която князът е главнокомандващ българската войска, отношенията на България с Русия се обтягат още повече. Голяма част от българските политически военни дейци се настройват срещу него. На 9 август 1886 г. група офицери русофили извършват преврат, с който успяват да го свалят от престола. Следва контрапреврат от поддръжниците на княза, но въпреки успеха му, поради отказа на руския император да одобри завръщането на Батенберг като княз на България, на 26 август последният абдикира. На следващия ден той напуска завинаги пределите на страната ни. А с абдикацията си князът се отказва от титлата си и от привилегиите, които има като принц. До края на живота си служи в редовете на австро-унгарската армия в Грац. Последната му воля е да бъде погребан в София, където е издигнат негов мавзолей.

26 август 1877 година: Победата при Шипка

На този ден по нов стил, 14 август по стар стил, през 1877 година, в хода на Руско-турската освободителна война, боевете за връх Шипка приключват с успех. Опълченците успяват да отблъснат врага. В резултат на това Сюлейман паша е принуден временно да се откаже от опитите си за преминаване през Шипченския проход.

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