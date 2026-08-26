Легенда на Нидерландия не одобрява Шави като нов треньор на "лалетата"

След като Роналд Куман вече не е национален селекционер на Нидерландия, "лалетата" трябваше да намерят нов треньор. За поста бяха спрягани имена като Пеп Гуардиола, Арне Слот и Роберто Мартинес, но накрая Шави застана начело на "оранжевите". Отзивите за назначаването на бившия треньор на Барселона са най-вече добри, но легендата на Нидерландия Марко ван Бастен показа скептицизъм относно испанския специалист.

Марко ван Бартен: "Аз бих предпочел местен треньор"

Шави ще дебютира начело на Нидерландия през септември когато ще изведе "лалетата" в първите им мачове от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Те домакинстван на Германия на 24-и и ще гостуват на Сърбия 3 дена по-късно. Неговрият договор е до 2030 г. Ето какво каза Марко ван Бастен за Шави пред медии в Нидерландия: "Лично аз бих предпочел местен треньор. В крайна сметка мисля, че трябва да развиваме (б.р. специалисти) тук, в Нидерландия. Все пак той беше добър футболист, поне това е моето лично мнение. Ако не можем да намерим местен треньор за националния отбор, тогава мисля, че нещо наистина се е объркало".

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Ван Бастен също води Нидерландия

Самият Ван Бастен води националния отбор на Нидерландия от 2004 г. до 2008 г., като с него начело "лалетата" отпаднаха на 1/8-финалите от Световното първенство през 2006 г. и на 1/4-финалите от Евро 2008. На въпроса дали би се върнал на поста, Марко ван Бастен отговори: "Не, абсолютно не. Напълно се оттеглих от футбола и планирам да се занимавам с други неща. Гледам всичко това отстрани".

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